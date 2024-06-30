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暑假才過1天！爸陪女兒玩「全身被貼紙封印」　媽笑噴狂拍

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲爸爸身上被貼滿貼紙。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

2個月的暑假開始了，小孩開心放假，家長卻很頭痛，一名網友貼出3張照片，爸爸在家帶女兒，累倒在床上睡覺，爸爸累得躺在床上，卻被小孩用「貼紙封印」，從頭到腳全是五顏六色的貼紙。貼文曝光，釣出苦主留言，「我女兒也這樣...傻眼」。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，貼出3張照片，只留下簡短的5字「暑假第一天」。從照片上可以看到，爸爸疲憊地躺在床上，女兒則是將他的背部、手臂和腿部都貼滿了貼紙，用心為爸爸裝飾。

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貼文曝光，網友笑翻，「這樣好像弄起來蠻好看的」、「貼紙刺青」、「爸爸：是女兒沒事繼續貼，如果是兒子我想就不好說了」、「如果累積到暑假結束會怎樣呢」、「時代變了，以前怕鬼門開，現代怕校門關」、「暑假第一天就已經貼滿了，我看接下來的日子要悲劇了」、「別喪氣，還有59天等著你」、「一看就知道是媽媽的主意」、「幾塊錢的東西能讓小孩安靜一整個下午，這也太值了！」

事實上，這位爸爸並不是唯一一位被小孩當成「人肉貼紙簿」的受害者，網路上有許多類似的影片、照片，甚至有媽媽在旁邊拍攝並大笑，卻不阻止小孩的行為，讓小孩盡情發揮「創意」。此外，小孩除了貼貼紙在爸爸身上，還把貼紙貼在爸爸的愛車上，有網友笑喊「這比從爸爸身上撕下來的痛還要痛」。

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