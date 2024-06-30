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當店員「超商最累？」大票搖頭　曝1行業更崩潰：忙很多

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多超商都有提供多項服務，令台人紛紛打趣，成為超商店員要十八般武藝樣樣精通，堪稱「神人級職業」。就有網友好奇，相比之下，超商店員跟快餐店員誰比較忙？哪個要比較強的能力？結果多數人直接選擇後者，「快餐店，不要懷疑，那不是人做的，超商只是事情多而已，但是分配好時間還是能做完。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「我就問！超商店員V.S快餐店員哪個比較累？」好奇相比之下，超商店員跟速食店等快餐店員比起來，哪個比較忙、需要較強的能力？

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貼文引發討論，「超商應該還是事情比較雜啦」、「超商事情雜，但是不會趕」、「超商店員態度如果真的太差，店長知道就換人了，至少附近熟的店是這樣」、「我們這邊萬年沒換過，Google評價都在X那個店員，但不知道是不是太偏僻 一直沒換人。」

多數人也直呼，感覺快餐店員比較忙，「超商流動率不高欸，反觀快餐店…」、「快餐店，不要懷疑，那不是人做的。超商只是事情多而已，但是分配好時間還是能做完。快餐店是會讓你下班的時候，思考剛剛那些單我是怎麼做完的。」

其中，甚至有過來人現身，「兩邊都做過，餐飲真的忙很多。超商如果要保持貨架排面整齊乾淨、店面清潔、滿足大部分消費者的服務需求，差不多就是餐飲的基本勞務量吧QQ！」

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