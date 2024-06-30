女兒考上理想大學！嗨喊「要買名牌包」挨罵　家長討拍反被嗆

▲家長為了慶祝女兒考上心儀大學，給了17.8萬元台幣當作獎勵，但女兒卻打算「買名牌包」犒賞自己，讓她苦惱。（示意圖／達志影像）



文／CTWANT

不少家長為了慶賀孩子考上理想大學，都會發紅包或送禮給予祝福，大陸河北省一名家長發文求助，女兒今年考上心儀的大學，於是她給了孩子現金4萬元人民幣（約新台幣17.8萬元）當作獎勵，但女兒卻打算「買名牌包」犒賞自己，讓她苦惱問「怎麼勸？」沒想到網友卻一面倒支持女兒買奢侈品。

一名大陸媽媽在社群平台發文表示，今年女兒考上了理想大學，為了獎勵孩子，她便包了4萬元人民幣（約新台幣17.8萬元）的紅包，原本希望孩子能將這筆錢存下來，以備未來生活上的不時之需，怎料女兒卻告知她，要用這筆錢買名牌包，讓她難以置信「聽到這句話，我心裡一震，覺得這太不合適了。」

原PO透露，她當下不停跟女兒講道理試圖阻止，但女兒卻頂嘴「這錢是我自己賺的，我有權決定怎麼花」，讓她氣炸訓斥「妳這樣做，太不負責任了！」事後她也忍不住要網友評評理，女兒這樣做是否欠缺考慮「她這樣合理嗎？」

貼文曝光後，網友竟不挺原PO，留言直呼「你說決定給她可你又不讓她自由支配，你自己聽合理嗎」、「錢給她她想怎麼花就怎麼花啊，考上心儀的大學還不能買件好東西開心一下嗎？」、「不想讓孩子自己支配就別給錢，你自己買喜歡的送她好了」、「你是怎麼做到有一經濟能力的同時，思想又很貧瘠的」、「要管她怎麼花的那你就別給，給了就讓她自由支配，至於花了以後她後不後悔，那也是她人生的必修課。」

另外也有人回覆，「其實就是單純給了獎勵沒事先談好條件，只能說明彼此對於對方的消費觀並不了解」、「很正常，消費觀不同而已，就像對我來說，拿4萬去環中國遊都比買一個包包要值百倍」、「我覺得你既然給她了，她有權利自行安排這個錢！身為父母，做的不應該是先反對而是教她如何理財！」

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