女兒上學帶LV包！幼兒園急傳LINE「最好還是不要」　媽超不爽

▲不少家長對小孩很大方，只要小孩喜歡，能給的都會答應。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

不少家長對小孩很大方，只要小孩喜歡，能給的都會答應。一名媽媽透露，孩子想美美的去學校，因此揹了LV包包，豈料卻收到老師提醒「最好還是不要揹這麼貴的包包」，讓她有點傻眼，直呼「老師管太寬」。

人妻表示，女兒晚上說隔天幼兒園要出去戶外活動，想要揹她的粉色包包，自己一心想著，只要孩子開心就行，沒有多想其他的事，因此就給孩子揹LV包包去上課，豈料一大早就收到老師傳訊，「我覺得這老師管的也太寬了吧，揹什麼包包都要管。」

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檢視訊息，幼兒園老師傳訊，「媽媽您好，看到孩子今天揹LV的包包，我覺得這麼小的小朋友最好還是不要揹這麼貴的包包比較好，也能降低被別人拿走的風險。」

人妻則回，「好的老師，她說她想揹她最愛的粉色小包包，我就同意啦，我們沒啥攀比心理，單純就覺得孩子愛揹就讓孩子揹，謝謝老師的關心和提醒。」儘管人妻一開始覺得老師管很多，不過後來也坦言，想想之後，覺得老師說的有道理。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「老師也是害怕貴重物品丟失，丟了找誰呢」、「假吐槽真炫耀」、「只是怕丟怕損壞」、「愛現語文還不好，老師的意思是丟掉別怪我」、「怕別人不知道她女兒揹LV上幼稚園」。

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