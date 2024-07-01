花20萬遊瑞士遭多次放生！領隊喊冤還原過程：團員沒注意坐過站

▲瑞士少女峰。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友爆料指稱，花費20萬參加瑞士18天遊的行程，卻遇到十分不專業的導遊，過程中遇到種種問題，還被迫找火車搭乘，甚至還有團員被丟包。對此，帶團的錢姓領隊強調「都不是事實」，出發前就做好功課，整理詳細的火車時刻表，並叮囑團員幾點要搭車，哪站要下車，「團員沒注意坐過站，不是我們丟包」。

針對爆料內容，錢領隊直呼「都不是事實」，首先，團員提到導遊對行程和環境不熟悉，他表示，出發前就已經規劃好行程，也都上網做好功課，對公車、火車的時刻表非常清楚，「出發時間是我訂的，要搭幾點的火車出發、要換哪班車、幾點幾分的車，我都知道」，對於爆料文寫道「被迫自己找火車和公車搭乘」直呼是胡扯。

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至於團員被丟包的狀況，錢領隊強調「並不是丟包，是團員坐過站」。旅途中發生2次，由於團員不會坐在同個車廂，上車時都會特別交代要在哪一站下車、幾點下車；第一次是4名團員坐過站，於是從終點站再搭回來，「他們有承認坐過站」；第二次的狀況是，那班火車比較早到站，團員以為還沒到站，「看時間，沒注意到地點」，而發生烏龍事件。

錢領隊透露，得知團員坐過站，當下立刻聯絡對方，並且搭乘下一班火車接團員回來會合，他也承認自己有疏失，「當時忙著查票、查行程，沒辦法顧到太多，真的沒有注意到」，不過團員自由選座位坐，選擇跟領隊分開，應該自己注意火車的狀況，把坐過站的責任都推到領隊身上似乎不太恰當。

▲瑞士街景。（圖／資料照）



最後，團員中有一位83歲的阿嬤和一位76歲的阿公，在沒有家屬陪同的情況下，報名參加這次活動，是否增加其他團員、領隊的負擔？錢領隊表示，「這問題不是我們處理的範疇，這要去問旅行社，我們只負責帶客人」。

不過，錢領隊建議，如果是長輩或是行動不便的人，「要好好想想自己的狀況，是否能參加」，畢竟不是搭遊覽車旅遊，是要走路搭火車，而且一天可能會搭好幾班車才會抵達目的地，建議大家好好評估自身狀況後，再決定是否參加。