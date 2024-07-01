拜登家人要他繼續選！　認為辯論表現不佳都是「幕僚害的」

▲拜登辯論會表現不佳，但家人仍鼓勵他繼續參選。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登在首次電視辯論會上表現不佳，多次出現發呆、無法正確回答問題的情況，導致民主黨內部憂心忡忡，更傳出有可能撤換人選。拜登本人對此也備受打擊，30日在家庭聚會與家人們商討下一步該怎麼走。根據《紐約時報》報導，拜登家人給出正面反應，同時鼓勵他繼續參選。不過拜登的家人仍對負責辯論工作的幕僚頗有微詞。

根據《紐約時報》報導，拜登與妻子吉兒30日和子孫共同聚集在總統度假勝地大衛營，先前就傳出拜登將與家人討論是否退選，還是繼續參選，而他的家人雖然清楚辯論會表現不佳，但仍堅信拜登能向美國人證明自己有能力再任4年。

知情人士透露，拜登的次子亨特（Hunter Biden）態度最為積極，強烈要求父親不要退選。亨特希望美國人能看到拜登「有鬥志且神色自若」的真實面貌，而非辯論會上表現出來的結巴與老態。

▲拜登在家庭聚會與家人討論是否退選。（圖／達志影像／美聯社）



其他家庭成員也在尋找可以提供幫助的方式。至少有一名拜登的孫子表示有興趣參與競選活動，未來可能會在社交媒體上和意見領袖交流。經過此次家庭聚會，拜登的家人「團結一致」認為他不需退選，並強調拜登應該「站起來繼續奮鬥」。

儘管他們鼓勵拜登參選，但仍承認拜登在辯論會中表現不佳。拜登的家人對幕僚感到極為不滿，特別是白宮高階顧問鄧恩（Anita Dunn）和她的律師丈夫鮑爾（Bob Bauer）。鮑爾在辯論練習中，負責扮演川普的角色，與拜登對峙。

拜登家人認為幕僚把太多太雜的數據全部丟給拜登，同時也認為當天的妝容很詭異。他們認為拜登在夏天曬黑的皮膚被塗上過白的粉底，顯得整個人過於蒼白。不過拜登本人與吉兒對於幕僚倒是沒有任何不滿，並且仍然信任他們。