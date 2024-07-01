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力挺拜登！裴洛西支持他「帶球衝過終點線」：現在換人恐大亂

▲▼裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西力挺拜登繼續選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選6月27日舉行候選人電視辯論會，拜登表現差勁，不僅引發民主黨恐慌，撤換人選的傳言也甚囂塵上。不過，多位民主黨巨頭依然力挺總統，曾訪台的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也表示，拜登應該帶球衝過終點線，因為現在退選可能導致局勢大亂。

裴洛西在CNN政論節目「國情咨文」上，被問及如果拜登想要退選，是否有相關應對機制。她說，「沒有什麼比拜登挺身把球帶過終點線更好了。其他狀況可能會很混亂。」

裴洛西沒有直接回應，辯論後民主黨人是否更加焦慮，但稱國會議員近距離觀察拜登，「我們知道他有多麼熟悉這些問題，他很了解狀況」，2人共同討論立法議題時，總統也總是非常投入。

不過，裴洛西也坦言，「不管怎麼說，這是一個糟糕的夜晚。我們不要粉飾太平了。這是一個糟糕的夜晚，但他經營了一個偉大的總統任期。」

▼拜登辯論表現差勁。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

NBC於6月29日報導，裴洛西是私下對拜登「成功率」表達擔憂的民主黨高層人士之一，但她已經透過發言人與登上CNN節目公開反駁此事。事實上，除了裴洛西以外，前總統柯林頓與歐巴馬都已經表態，仍將繼續支持拜登。

辯論會結束後，拜登在全美進行了48小時的造勢活動，儘管承認辯論表現不佳，仍未宣布退選。但有媒體爆料，他將趁著30日與夫人吉兒及子孫團聚時，與家人「慎重討論」是否繼續爭取連任。

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