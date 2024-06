力挺拜登！裴洛西支持他「帶球衝過終點線」：現在換人恐大亂

▲裴洛西力挺拜登繼續選。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國總統大選6月27日舉行候選人電視辯論會,拜登表現差勁,不僅引發民主黨恐慌,撤換人選的傳言也甚囂塵上。不過,多位民主黨巨頭依然力挺總統,曾訪台的前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也表示,拜登應該帶球衝過終點線,因為現在退選可能導致局勢大亂。

裴洛西在CNN政論節目「國情咨文」上,被問及如果拜登想要退選,是否有相關應對機制。她說,「沒有什麼比拜登挺身把球帶過終點線更好了。其他狀況可能會很混亂。」

.@SpeakerPelosi reacts to calls to replace President Biden on the ticket: “There's nothing as well as just as Joe Biden getting up and taking the ball over the finish line. Something else could be chaotic.” pic.twitter.com/Z6r8L9RHbq