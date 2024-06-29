「辯論夜翻車難免」歐巴馬發聲力挺拜登　籲選民：投給誠實的人

▲ 歐巴馬為拜登辯論會表現欠佳緩頰。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電

美國2024年總統大選首場電視辯論落幕，代表民主黨的總統拜登思路斷線、「我是誰我在哪」的茫然表情引發自家人討論換將。前總統歐巴馬今天推文「固登」，要選民在誠實、說謊的人選中做出抉擇。

「糟糕的辯論夜時有發生。相信我，我了解。」歐巴馬（Barack Obama）在社群媒體X上寫道。

歐巴馬這句話其來有自，他2012年與共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）角逐白宮時曾同台辯論，氣勢居下風。

4年後回想那場唇槍舌戰，歐巴馬說，「我首場辯論的表現惡評如潮，大家都說表現很差。」「我平常就滿討厭這種辯論形式，所以沒交出最好表現。」

在今天的推文中，歐巴馬指出拜登及川普鮮明對比，呼應其他民主黨人在辯論會後所採取的救火策略。

「但這次選舉仍然是在一生都在為普通人奮鬥的人，及只關心自己的人之間的選擇。在說真話、明辨是非，並直言不諱告訴美國人民的人，和為了自身利益而睜眼說瞎話的人之間（選擇）。」

「昨晚的辯論並沒有改變這一點，這也是為什麼11月的選舉如此重要。」

昨天長達90分鐘的辯論中，川普攻勢不斷，真話假話齊發。美國有線電視新聞網（CNN）辯論後的事實查核結果顯示，從俄羅斯到關稅和墮胎權議題，川普做出超過30次虛假陳述。

即使如此，拜登關鍵反擊時刻話講不清楚、不時出現的迷茫表情等仍被美國媒體鋪天蓋地報導，「這個人還能再當4年總統嗎？」

英國「金融時報」（Financial Times）專欄作家拉契曼（Gideon Rachman）今天上午於線上節目表示，光看辯論5分鐘就尷尬，而且「不是只有我有這種反應」。當然，拜登也提出不錯的論點，但身為美國總統，標準應該比這高得多。

歐巴馬出聲挺執政時期的副手拜登，來自南卡羅來納州、具影響力的國會議員柯里本（Jim Clyburn）也說，將告訴拜登「要堅持到底」。

但這不太可能完全平息民主黨內部如瘟疫般蔓延的恐慌，以及「換登」聲浪。紐約時報（New York Times）多位自由派專欄作家今天加入呼籲拜登「讓賢」的行列。

拜登本人怎麼說呢？他今天在北卡羅來納州的選舉造勢活動上滿血出征，講話鏗鏘有力，彷彿與昨晚在辯論台上的美國現任總統不是同一個人。

他續打「誠實牌」，對支持者喊話，「我走路不像以往那麼輕鬆，說話不像以前那麼流暢，辯論也不如過去表現。但我確知我知道的事，我知道如何說出實話。」

「我打算贏得這次選舉。當被擊倒時，你要重新站起來。」

CNN昨天進行的快速民意調查顯示，81%受訪者表示辯論情形不影響他們要投給誰；14%表示這讓他們重新考慮，但沒有改變主意；5%則認為，辯論改變了他們的投票意向。（編輯：陳妍君）