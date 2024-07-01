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送整套「家家酒玩具」！麥當勞8月限定「小麥麥體驗營」10點開搶

▲▼麥當勞小麥麥體驗營。（圖／業者提供）

▲麥當勞8月份小麥麥體驗營今天開放報名。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

準備搶！台灣麥當勞8月限定「小麥麥體驗營」於今（1）日上午10時準時開放報名，報名此次活動同樣可獲得日本麥當勞超夯「店員家家酒」系列玩具，一套6款，7月未幫家中寶貝搶到名額的爸媽肯定不能錯過，且此系列玩具限定只有參加7、8月體驗名才能獲得，只送不賣。

▲▼麥當勞店員家家酒系列玩具。（圖／記者蕭筠攝）

▲參加8月小麥麥體驗營可獲得整組店員家家酒系列玩具。（圖／記者蕭筠攝，下同）

日本、香港麥當勞都推過的「店員家家酒」系列玩具，是以麥當勞店員在店內使用的物品作為主題打造成精緻迷你玩具，讓小孩一秒變身成麥當勞小小店員，在家就能模擬擔任店員的互動情境，萌翻天。

《ETtoday新聞雲》也開箱麥當勞店員家家酒玩具，不僅有店員限定配件包括耳麥、名牌等，其中，漢堡組可是有擠番茄醬機，小朋友可以在肉排紙上蓋上番茄醬，再手工把漢堡組裝起來，十分療癒，而煎爐機組打開是尚未煎熟的肉排，蓋上後按下中間按鈕打開秒變熟肉排，精緻程度滿分，除外還有飲料機組、收銀機組、玉米杯組等，通通可愛到不行。

▲▼麥當勞店員家家酒系列玩具。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥當勞家家酒系列是把麥當勞店員在店內使用的物品作為主題打造成精緻迷你玩具。

▲▼麥當勞店員家家酒系列玩具。（圖／記者蕭筠攝）

「麥當勞店員家家酒玩具」須參加7月份、8月份的小麥麥體驗營才可獲得全套6款玩具，目前7月名額已額滿，業者表示，今日上午10時開放8月小麥麥體驗營活動報名，同樣能獲得整系列家家酒玩具，歡迎3歲以上、120公分以下的小朋友報名參加，可以擔任「小小經理」與「小小款待大使」，實際體驗麥胞的上班日常，報名費用899元，各門市採預約報名制，數量有限、約完為止。

家中沒有3歲以上小朋友也沒關係，7月10日起凡透過麥當勞歡樂送網路訂餐滿399元（含外送費），隨餐也附贈小麥麥家家酒1款，款式恕不指定，送完為止。

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