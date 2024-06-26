直擊麥當勞開賣三麗鷗娃娃！超狂頭香「每一套都有」：衣櫃全塞滿

▲麥當勞開賣復刻回歸三麗鷗娃娃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞睽違25年攜手「三麗鷗」復刻再推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，一次就有4款人氣角色，今（26）日搶先開賣「大耳狗」、「酷洛米」2款娃娃，吸引不少鐵粉排隊搶買。《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店，頭香曾小姐笑曝自己是忠實狂粉，「之前每一套都有搜集到」，十分開心這次三麗鷗娃娃驚喜回歸。

▲麥當勞林森二店排隊人潮。

麥當勞「戀愛麥語經典返校全收藏」今日搶先開賣第一彈「大耳狗」、「酷洛米」2角色娃娃，尚未到販售時間就吸引許多民眾排隊等買，麥當勞林森二店頭香是曾小姐，透露自己是三麗鷗忠實粉絲，「每一套都有搜集到，每個角色都喜歡。」她笑曝家裡的衣櫃都拿來塞娃娃，連小孩都會幫忙搜集，十分開心這次三麗鷗娃娃再回歸。

還有一位宋先生特意幫女友來排隊搶買，「因為我女朋友很喜歡，她喜歡大耳狗」，並透露女友是香港人，而這款娃娃香港沒有推出，因此特意來買。

▲▼4角色都非常可愛。

麥當勞「戀愛麥語經典返校全收藏」共有4款造型，第一彈推出「大耳狗」、「酷洛米」，今日上午11時起搶先開賣；第二彈「Hello Kitty」、「丹尼爾」則於7月3日上午11時起接棒登場，全系列全台限量9萬個、售完為止；凡於門市櫃檯或得來速購買任一套餐加價299元、單買329元即可獲得1個，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個。