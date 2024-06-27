「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名！超可愛包裝、周邊、餐點搶先看

▲「頂呱呱X飛天小女警」首度跨界聯名了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一天又平安的度過了，感謝飛天小女警的努力！適逢50周年，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」驚喜跨界攜手美國人氣卡通《飛天小女警》，打造一系列超可愛包裝、周邊小物，通通看得到花花、泡泡、毛毛的身影，加碼更推出全新限定馬卡龍3色甜甜包、3色雞肉串等吃，7月3日起陸續上市。

▲紙袋1款正反2面超可愛。

「頂呱呱X飛天小女警」首度跨界合作，以「美好派對聯萌」作為主題掀起Y2K風潮，打造一系列包裝、周邊及限定美食，其中，包裝部紙袋推出1款正反2面，一面是花花、泡泡、毛毛搭配經典愛心背景的萌樣，另一面則是反派角色「魔人啾啾」手拿炸雞、一臉不滿的模樣，可愛到不行，還有野餐盒、飲料杯、炸雞派對桶也全是飛天小女警限定粉嫩包裝，7月3日起至9月1日只要購買「派對組合餐」及「超值套餐」即可獲得。

▲飛天小女警造型磁鐵盲袋共5款只送不賣。

加碼更推出「飛天小女警造型磁鐵盲袋」滿額活動，一共有5款角色包括花花、泡泡、毛毛、魔人啾啾跟「他」，特意設計手拿雞腿、漢堡的造型，萌度狂飆，上市期間只要消費飛天小女警套餐滿350元，即可免費獲得1款，只送不賣，鐵粉肯定要搶蒐集。

▲頂呱呱經典甜甜包升級成馬卡龍3色甜甜包。

除外，還有一系列限定新品等吃，是以飛天小女警角色「花花、泡泡、毛毛」各自代表顏色作為概念發想，推出「馬卡龍3色甜甜包」、「馬卡龍3色雞肉串」，「馬卡龍甜甜包」於7月3日起搶先上市，不同顏色外皮可以吃到不同口味內餡，粉色甜甜包內餡為玫瑰草莓，綠色內餡為抹茶紅豆，藍色內餡則是焦糖布丁，一次3色超滿足，每盒6入售價99元。

▲加碼吃3色雞肉串。

第2波「馬卡龍雞肉串」於8月1日開賣，選用無色素天然粉漿打造3色雞肉串，紅色雞肉串採用紅麴風味，綠色雞肉串為抹茶風味，藍色雞肉串則使用梔子花風味，繽紛色系吸睛度十足，3串售價139元，同步提供套餐選擇，內含馬卡龍雞肉串3入（3色各一）、小份地瓜薯條1份、中杯可口可樂系列飲品1杯，售價199元。

▲加碼收4款飛天小女警周邊小物。

鐵粉還有4款飛天小女警限定周邊必收，Y2K風格設計超Q，首波推出淺卡其色的「微甜刺繡棒球帽」，搭配花花、泡泡、毛毛刺繡，超級可愛，8月2日起開賣；第2波有超實用「飄飄雲朵手提包」、輕輕雲朵飲料提袋」，選用現在最流行的雲朵步材質設計而成，正中央結合飛天小女警圖案，手拿超吸睛，8月9日起開賣。

最後是「美好隨行吸管杯」，杯身上看得到滿滿飛天小女警身影及限定圖案，秒勾起童年回憶，8月26日起開賣，只要於門市任一消費即可加購，加購價格為199至499元不等。活動期間，頂呱呱忠孝旗艦店、忠孝復興店、台北南昌店也變身成飛天小女警主題空間，鐵粉絕對要衝打卡。

▲▼麥當勞開賣三麗鷗娃娃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，麥當勞近日則驚喜攜手「三麗鷗」睽違25年復刻再推出「戀愛麥語經典返校全收藏」，一次就有4款人氣角色，像是酷洛米、Hello Kitty，搭配青春校園制服造型，萌度狂飆，全系列全台限量9萬個。

麥當勞1999年攜手三麗鷗推出「戀愛麥語系列」娃娃，開賣僅10分鐘就全數賣光，夯到不行，這次適逢在台40周年，麥當勞再度找來三麗鷗合作，特別以1999年戀愛麥語系列中的「相識篇」為發想，復刻推出全新「戀愛麥語經典返校全收藏」，4人氣角色換上青春洋溢的校園制服，萌到不行。

▲6月26日搶先開賣「大耳狗」、「酷洛米」2款娃娃。

▲「Hello Kitty」、「丹尼爾」則於7月3日接棒開賣。

「戀愛麥語經典返校全收藏」共有4款造型，第1彈推出「大耳狗」、「酷洛米」，已於6月26日上午11時起正式開賣；第2彈「Hello Kitty」、「丹尼爾」則於7月3日上午11時起接棒登場，全系列全台限量9萬個、售完為止；凡於門市櫃檯或得來速購買任一套餐加價299元、單買329元即可獲得1個，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個。