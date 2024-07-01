幕後／「反擴權」進入冷靜期　綠擬新說帖拉長戰線

▲民進黨「反擴權，護民主」宣講周末在桃園登場，吸引700人與會。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國會職權修法釋憲戰開打，據掌握，民進黨針對第二波「反擴權，護民主」全台宣講活動，中央黨部已擬定初步說帖，將供縣市公職參考。黨內人士觀察，自立法院會否決覆議案後，議題進入「冷淡沉澱期」，因此，預計到7月16日立法院休會前，鎖定「新黨國復辟」作為論述主軸，盼拉長戰線，加深民眾對藍營地方勢力的記憶。

總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團上周陸續對國會職權修法提出釋憲，同時民進黨中央也展開第二波「反擴權，護民主」街頭宣講，預計到7月16日立法院休會前，鎖定「新黨國復辟」作為論述主軸。

據指出，可以期待的是，在7月中旬立法院休會後，7月21日全國黨員代表大會接踵而至，屆時除了黨職改選外，身兼民進黨主席的總統賴清德將發表重要談話，是否能進一步成功召喚全國民眾和「青鳥」群眾支持，也是一大觀察指標。

黨內人士透露，立法院審議國會職權法案期間，場外10萬「青鳥」展現公民能量，如同10萬顆「種子」，這群人並未完全與民進黨傳統支持者重疊，反而是因為討厭藍白黨鞭傅崐萁、黃國昌、甚至立法院長韓國瑜，才走上街頭，因此，如何讓他們更認識「國民黨地方勢力」，將是第二階段宣講活動著墨重點。

黨內人士分析，民進黨在去年大選期間，曾點名藍營5大政治家族新店羅家、台中顏家、彰化謝家、雲林張家、花蓮傅家，呼籲國人全力阻擋國民黨班師回朝，相較於當時採取「觸及短打」戰術，如今面對國內政治情勢，必須「拉長戰線」，讓民眾知道新黨國勢力復辟的嚴重性。

該人士也說，對比「太陽花世代」已經逐漸步入40歲，2、30歲的「青鳥世代」對於國民黨地方勢力的認知較模糊，甚至可能完全不認識，且過去不曾在全國選舉被民進黨召喚，第二階段的「反擴權，護民主」全台宣講，將針對此面向多加著墨，並擬定談參，讓各縣市黨公職有進行論述的基礎。