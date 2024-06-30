曝藍營不演了！下週急審選罷法　林楚茵轟：怕被罷免就改規則

▲國民黨總召傅崐萁與民眾黨總召黃國昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會下周將審議，攸關罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》相關修正提案，排定7月3日舉行公聽會、7月4日審議選罷法。對此，民進黨立委林楚茵表示，想提高門檻的國民黨，到底怕什麼？看到民調直直落怕被罷免，只想憑著多數，用強硬方式竄改遊戲規則。她更質疑，民眾黨總召黃國昌2016年稱現行「罷免門檻過高」不合理，但現在卻為了選新北市長，要直接打臉2016的黃國昌？

林楚茵於臉書表示，藍白不是說「民生法案」優先？！結果下週排審是「提高罷免門檻」的選罷法修正案，完全不演了！她指出，內政委員會召委高金素梅下週已排定審查「選罷法」，要將罷免門檻調高為「同意票數超過被罷免人當選得票數」。國民黨到底在怕什麼？看到民調直直落怕被罷免，只想憑著多數，用偷渡的、強硬的方式直接竄改遊戲規則。

林楚茵批評，黃國昌還要繼續當傅隨小弟嗎？黃國昌曾在2016年提出《選舉罷免法》修法，當時稱「罷免門檻過高」、不得宣傳罷免是「限制人民主張政治權力的不合理規範」。但現在2024年，黃國昌卻為了選新北市長，要直接打臉2016黃國昌嗎？怕罷免就改規則的國民黨，難怪陳柏惟要大喊「爛透了」。

▼林楚茵指出國民黨下周將審議選罷法修法，調高罷免門檻。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）