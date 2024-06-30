30歲男月台騎機車「摔入鐵軌」　自強號急剎仍碰撞！驚悚畫面曝光

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆暖暖車站30日驚傳機車入侵軌道，導致台鐵432次自強號列車急煞後仍撞上，所幸騎士僅輕傷。如今畫面曝光，可見男子在月台上騎乘騎車，結果不慎摔落鐵軌區，最終自強號駛來發生碰撞。警方偵辦後，全案依公共危險罪送辦。

根據警方調查，暖暖車站旁山坡上有6戶人家，月台是進出的唯一道路，台鐵早已在火車站入口處設立告示牌，禁止騎乘機車、自行車進入月台。

今日下午，30歲蘇姓男子前往拜訪朋友，疑似貪圖方便騎車進入月台，離開時沿社區下坡騎進月台，怎料不慎摔落鐵軌區。

▲蘇男連人帶車摔落鐵軌區，與自強號發生碰撞。（圖／記者郭世賢翻攝）

影片中可見，當時蘇男連人帶車摔落鐵軌區，落在東、西正線之間，此時往宜蘭方向的自強號疾駛而來，本該在下午約3點半通過不停靠的暖暖車站，但眼見蘇男落軌，雖緊急鳴笛煞車減速，仍擦撞蘇男人車，所幸蘇男僅左腳膝蓋下方挫傷，撿回一條小命。

▲▼列車則於下午4時25分蒐證完畢後通知放行，並於31分駛離。（圖／記者郭世賢翻攝）

事故發生後，自強號停留超過1小時，直到4點31分才駛離，雙向也恢復通車。警方對蘇男酒測後，確認酒測值為零，全案後續依公共危險罪函送基隆地檢署偵辦。

有居民心有餘悸直呼，「這個豬頭（蘇男）說是煞車失靈，差點就直接上了天堂」。鐵路局內部人員則透露，台鐵的求償可能讓蘇男後半輩子都賠不完了。

▼肇事的30歲蘇姓男子幸運撿回一命。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲肇事男子幸運僅受輕傷。