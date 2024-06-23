大清水溪橋、宜花東鐵路增設告警系統　李孟諺令台鐵盡速完成

▲台鐵229次新自強號撞上土石流。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵229班次新自強號列車21日行經花蓮秀林鄉時，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌、9人受傷，交通部長李孟諺今(23)日開會擬定3大工作計畫，包括大清水溪疏濬整治、鐵路橋增設土石溢流告警系統及宜花東延線鐵路增設阻隔設施及告警系統等，指示台鐵盡速完成。

李孟諺今召集政務次長伍勝園、台鐵公司杜微董事長等人，擬定野溪疏濬整治、增設土石溢流告警系統與CCTV人工監控、宜花東地區鐵路沿線檢討增設阻隔設施及告警系統等重點工作計畫，李要求各單位充分協調，掌握進度，依限完成。

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交通部指出，周一邀集花蓮縣政府、農業部林業署花蓮分署、農村水保署花蓮分署、公路局等單位會勘，擬定改善對策與行動計畫，包括上游林班地治理、台9線路橋下方溪床疏濬、橋台固床護岸等工作，1個月內優先完成大清水溪鐵路橋河岸堆積土石疏濬及加設水位計。

宜花東地區鐵路經過野溪、河川的鐵路橋，針對橋下及上下游 500 公尺範圍內溪床、河床土石淤積情形，相關單位勘查盤點評估有土石溢流橋面風險的鐵路橋，全面加設水位計，並規劃分工加速進行溪床、河床疏濬整治改善工作。

增設土石溢流告警系統與CCTV人工監控部分，大清水溪鐵路橋研究增設溪床土石溢流橋面的告警系統示範計畫，7月22日前完成系統安裝啟用。盤點評估其他具有土石溢流橋面風險的鐵路橋，於各管理段增設 CCTV 攝影機，24小時人工監控現場畫面，同時制定SOP，如發生土石溢流橋面，立即通報停止列車運行。

交通部指出，宜花東地區鐵路沿線檢討增設阻隔設施及告警系統，加速盤點宜花東地區(包括平溪線)具落石及土石流高風險路段，規劃增設阻隔設施及告警系統，研擬整體改善計畫，循公建計畫程序，陳報交通部及行政院儘速核定辦理。

對此台鐵公司表示，將依會議內容及指示事項積極落實辦理。