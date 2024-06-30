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「覺旅咖啡」沙拉竄出蟑螂！再被爆餐點藏鐵片、蜘蛛　衛生局開查

▲「覺旅咖啡」爆出食安危機，有網友指控沙拉藏鐵片、小強。（圖／翻攝自threads）

▲「覺旅咖啡」爆出食安危機，有網友指控沙拉藏小強。（圖／翻攝自threads）

記者閔文昱／綜合報導

台北市知名餐廳「覺旅咖啡」西湖店近日爆出食安危機！有民眾在社群網站上指控，點了該店的沙拉後，吃到一半竟發現有蟑螂爬出，讓她嚇得直呼從此對沙拉有陰影「真的很反胃想吐」。不料貼文一出，竟釣出一票網友指控該店家食安不合格，甚至有網友遇過沙拉藏鐵片、餐點送蜘蛛等。對此，北市衛生局將派員前往稽查。

覺旅咖啡西湖店是內湖科技園區的知名店家，門口經常大排長龍。然而，近日有女網友在社群平台發文表示，她當天點了一份燻鮭魚沙拉，吃到一半時突然看到有小蟲竄出，本以為是菜蟲，結果仔細一看才驚覺是隻活生生的蟑螂，讓她氣得大罵「真的很反胃想吐，從此對沙拉有陰影…這個餐飲衛生不能只有我知道吧…」

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▲「覺旅咖啡」爆出食安危機，有網友指控沙拉藏鐵片、小強。（圖／翻攝自threads）

▲其他網友揭露，曾在覺旅咖啡的沙拉中發現鐵片、蜘蛛。

貼文一出，隨即引發網友熱烈關注，其中有不少人也分享類似經歷，包括「西湖店沙拉發現過銳利鐵片，反映請他們追查原因也是沒下文」、「我朋友前陣子吃的生菜，都是蟲咬的」、「這家品質堪憂…我遇到餐具破損，所以破損的碎屑是在餐點裡嗎？整個不敢吃…」、「我曾經吃到，送蜘蛛的」。

對於食安風波，北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，已經接獲民眾反映，將會派員前往覺旅咖啡西湖店進行稽查，內容將包括人員及作業場所衛生、食材來源、食品容器具、產品責任險等。林冠蓁強調，若該店不符合食品良好衛生規範準則，將要求限期改善，且複查如仍不符規定，將依違反食安法，處以6萬到2億元的罰鍰。

台北市衛生局也呼籲食品業者，食品容器如有破損或刮痕，應立即停止使用，否則將會被處以6萬到2億元的罰款，衛生局將嚴格監督食品業者，確保民眾的食品安全。對此，覺旅咖啡西湖店業者至今則尚未對此事做出回應。

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