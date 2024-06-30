高級燒肉店吃到蟑螂　店家喊「整桌8折補償」！他傻眼：都咬爛了

▲店家處理方事讓原PO超傻眼。（圖，下同／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

今年食安問題頻發，有網友日前到北市南港牛角燒肉用餐，點了一杯冰淇淋紅茶，咬到硬硬的東西，吐出來一看，竟然是蟑螂，跟店家反映後，店員表示因為噴灑除蟑螂藥物而導致，整桌8折招待，他完全不能接受，「吃到蟑螂打8折？不只是看到而且已經入口了」，店家處理方式讓他大開眼界。

有網友在PTT發文，「南港車站知名燒肉店藏驚喜」，29日到店家用餐，點了一杯冰淇淋紅茶，喝了2口咬到硬硬的東西，「想說應該沒有珍珠吧，殊不知吐出來整桌傻眼，居然是一隻蟑螂，還被我咬爛了，整個反胃」。疑似店長的服務人員出面解釋，周四有噴灑新的除蟑螂藥物，導致蟑螂都跑出來了。

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原PO認為解釋「非常官話 」很沒有誠意，究竟是紅茶裡有蟑螂，還是冰淇淋有或是杯子裡有都沒說明，最扯的是，處理方法竟然是整桌8折，「我整個問號，吃到蟑螂打8折？不只是看到而且已經入口了，我完全無法接受」。後續店家表示，原PO可以免單，但其他3人要收錢。

原PO不想再多說，趕快結帳閃人，店家也沒有請他們留下資料做後續追蹤，「只能說危機處理有夠差，到現在還在震驚與傻眼中，可能這種事情在他們店裡很常發生？人員訓練、危機處理、衛生環境通通不及格」。

貼文曝光，網友超傻眼，「這應該要直接免單吧」、「光看就覺得超噁」、「你沒有直接翻桌鬧大脾氣也是很好」、「是我的話直接吵起來，讓在場客人都知道我吃到蟑螂」、「這種不用多說，直接去跟衛生局檢舉了」、「本身做餐飲的，有異物已經很嚴重了，何況是蟑螂...而且客人還吃到了」。

《ETtoday新聞雲》記者嘗試撥打電話詢問，店員一聽到是記者，立刻掛斷電話。