　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉：已和顧客完成聯繫

南港車站燒肉店「飲料吸出小強」…他嚼爛嚇壞　北市衛生局出手查了

▲有民眾爆料在牛角燒肉店吃到蟑螂，今業者於臉書發文致歉。（圖／PTT）

記者彭懷玉／台北報導

有民眾昨（29日）晚間前往南港車站牛角燒肉店用餐，點了冰淇淋紅茶，沒想到才喝兩口竟「咬到一隻蟑螂」，讓她相當崩潰。對此，東京牛角股份有限公司今（30日）下午於臉書粉專發出聲明，指出已和顧客完成聯繫，並致上十二萬分的歉意，承諾往後會更加注意店內的環境衛生，避免相同的狀況再次發生。

有網友在PTT發文表示，29日到南港車站的牛角燒肉用餐，後來點了一杯冰淇淋紅茶，才喝兩口就發現蟑螂，通知店員後，店家表示，是用了新的除蟲藥，所以蟑螂都跑出來，最後店家給予整桌8折招待。店家的處理結果讓該網友相當無言，直言「吃到蟑螂才打8折？不是看到是已經咬爛了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台北市衛生局表示，今已派員前往稽查，若有衛生缺失，將要求限期改善，若複查仍不合格，可依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者聲明全文：
辛苦各位媒體及顧客對牛角的關心與關注
關於 牛角燒肉 南港車站店 食品內有異物一事
造成顧客及社會大眾對食品衛生安全的疑慮
我們深感抱歉！

我們已和顧客完成聯繫，並致上十二萬分的歉意
往後我們會更加注意店內的環境衛生
避免相同的狀況再次發生。
 

ET快訊
快訊／七人座休旅車撞爛　乘客受困
「大陸第一杰倫」巡演突喊卡！山寨場門票2.5萬...真倫粉怒
李多慧認有男友　巴鈺驚呼：好會哦！
嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強
快訊／失蹤5天　台中外送員找到了
快訊／台啤雲豹宣布蔣淯安離隊
快訊／喝飲料「咬到蟑螂」　牛角燒肉道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

吵架後男友說「想要靜靜」冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

要轉運了！「4生肖」下半年財運大爆發　這類人有機會升職加薪

IG演算法壞了？奶妹不見「一片超祥和」　大票+1崩潰：哭啊

《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超危險

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉：已和顧客完成聯繫

快訊／鏤空爆乳姊大鬧101小CK　專櫃打拳「猛砸墨鏡鞋包」

高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

土石牆阻擋土石流溢流　台鐵續監控：雨量達行動值預警封鎖　

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

吵架後男友說「想要靜靜」冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

要轉運了！「4生肖」下半年財運大爆發　這類人有機會升職加薪

IG演算法壞了？奶妹不見「一片超祥和」　大票+1崩潰：哭啊

《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超危險

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉：已和顧客完成聯繫

快訊／鏤空爆乳姊大鬧101小CK　專櫃打拳「猛砸墨鏡鞋包」

高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

土石牆阻擋土石流溢流　台鐵續監控：雨量達行動值預警封鎖　

父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

官邸新家人！屏東動物之家揭牌　賴清德認養截肢流浪犬「斑斑」

快訊／新北三芝轎車下坡過彎撞路標！安全氣囊爆開5人傷

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

朝野攻防山雨欲來！　修《選罷法》提高罷免門檻本周排審

珍奶優格飲太欠喝！發發7月最新「奶茶季」來了　還有珍珠鮮奶茶

銀行吃錢？亡夫近60萬存款竟「離奇消失」　女子投訴才喊失誤

吵架後男友說「想要靜靜」冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

要轉運了！「4生肖」下半年財運大爆發　這類人有機會升職加薪

何如芸父生前「整理離婚剪報」！　她翻出遺物淚崩：以為不關心我死活

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

生活熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

傳LINE最白目行為？眾人煩炸「1功能」

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

高級燒肉店吃到蟑螂「8折補償」！他傻眼：我都咬爛

每天旅客僅2人卻月收百萬　台鐵加祿「最大的小站」多角經營

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

松山機場停電　台電回應了

土星逆行來了！　3星座當心

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

更多熱門

相關新聞

噁！高級燒肉店「喝飲料咬到蟑螂」

噁！高級燒肉店「喝飲料咬到蟑螂」

有民眾29日前往南港車站燒肉店用餐，點了冰淇淋紅茶，但沒想到才喝兩口竟「咬到一隻蟑螂」，讓她相當崩潰。對此，台北市衛生局表示，今已派員前往稽查，若有衛生缺失，將要求限期改善，若複查仍不合格，可依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

高級燒肉店吃到蟑螂「8折補償」！他傻眼：我都咬爛

高級燒肉店吃到蟑螂「8折補償」！他傻眼：我都咬爛

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場 「螺販子」：只要有貨我就收

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場 「螺販子」：只要有貨我就收

吃蘑菇軟糖出現幻覺嘔吐　澳洲宣布回收

吃蘑菇軟糖出現幻覺嘔吐　澳洲宣布回收

罐頭吃到「發黑腐爛手指」　噁心畫面曝

罐頭吃到「發黑腐爛手指」　噁心畫面曝

關鍵字：

牛角燒肉蟑螂食安

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面