牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉：已和顧客完成聯繫

▲有民眾爆料在牛角燒肉店吃到蟑螂，今業者於臉書發文致歉。（圖／PTT）



記者彭懷玉／台北報導

有民眾昨（29日）晚間前往南港車站牛角燒肉店用餐，點了冰淇淋紅茶，沒想到才喝兩口竟「咬到一隻蟑螂」，讓她相當崩潰。對此，東京牛角股份有限公司今（30日）下午於臉書粉專發出聲明，指出已和顧客完成聯繫，並致上十二萬分的歉意，承諾往後會更加注意店內的環境衛生，避免相同的狀況再次發生。

有網友在PTT發文表示，29日到南港車站的牛角燒肉用餐，後來點了一杯冰淇淋紅茶，才喝兩口就發現蟑螂，通知店員後，店家表示，是用了新的除蟲藥，所以蟑螂都跑出來，最後店家給予整桌8折招待。店家的處理結果讓該網友相當無言，直言「吃到蟑螂才打8折？不是看到是已經咬爛了。」

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對此，台北市衛生局表示，今已派員前往稽查，若有衛生缺失，將要求限期改善，若複查仍不合格，可依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者聲明全文：

辛苦各位媒體及顧客對牛角的關心與關注

關於 牛角燒肉 南港車站店 食品內有異物一事

造成顧客及社會大眾對食品衛生安全的疑慮

我們深感抱歉！

我們已和顧客完成聯繫，並致上十二萬分的歉意

往後我們會更加注意店內的環境衛生

避免相同的狀況再次發生。

