天熱火氣大…美女中醫不藏私　「解熱降暑」4秘訣全說了

▲夏天到了，天氣愈來愈熱。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

夏天一到，天氣愈來愈熱，除了容易流汗外，也會影響身體健康。美女中醫便分享解熱降暑的4大方法，3類食材吃了有助於降火，舒緩身體的燥熱感。

中醫皮膚科專科醫師艾莉絲在臉書粉專提到，不知不覺夏天就到了，天氣也越來越熱，很多人現在不開冷氣就睡不著覺，因此她分享中醫消暑的辦法：

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1、飲食調理

夏季宜增加一些具有清熱解暑功效的食材，像是綠豆、蓮子、苦瓜等。這些食材具有清熱解毒、降火氣的效果，可舒緩暑熱不適。熱到受不了的時候，不妨來碗綠豆湯，既能解渴又能舒緩身體燥熱感。

2、藥膳治療

中醫有許多以中草藥為基礎的解熱舒緩方法，如菊花茶、薄荷葉等。這些草藥具有清熱解暑、舒緩頭暈和頭痛的功效。有時候真的熱到頭昏，就可以泡一杯菊花茶，香氣四溢的菊花茶能讓人感到清涼舒爽。

3、穴位按摩

像是湧泉穴之類的穴位，能促進血液循環，舒緩身體不適。有時候真的會熱到受不了什麼事都不想做，這時候就可以用手指按摩足底的湧泉穴，以此來舒緩疲勞並恢復精力。

4、搭配中藥使用

像是石膏、銀花等中藥，都具有清熱解毒、散熱止痛的功效。不過如果要使用中藥，因為每個人體質不同，適合的用藥方式跟配方也不同，使用前還是請務必先諮詢過醫生的意見。

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