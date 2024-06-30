7月來了！　12星座運勢搶先看

圖文／CTWANT

即將迎接2024年的7月份，對此塔羅牌老師艾菲爾也分享了12星座7月運勢提醒，老師表示，在這充滿活力與變化的7月，將迎來多樣的挑戰與機會，期待每個人都能從中獲得啟發。請同時參考太陽、上升星座。

牡羊座

7月的牡羊座你可能會在月初太過努力，到月底就會耗盡體力或放棄的想法。無論是在工作或私人生活中，都不要過於全力以赴地展現自己完美的一面。考慮你的節奏並選擇一種能給對方留下持久、積極印象的方法。

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也就是說，當你的狀況良好時採取積極的行動，你很可能會成功地獲得結果。讓我們想到什麼就做什麼，注意周圍的狀況，尤其在工作面確保與該領域的專業人士和經驗豐富的人員保持良好的關係。有時候放下自己小小的驕傲，試著去和對方相處，可能會為你現在和將來帶來好的結果。

金牛座

7月的金牛座你似乎容易受到周圍人的影響，如果周圍人的士氣下降，你也可能會失去動力，另一方面，你可能會發現自己正處於積極的浪潮或動力中，感覺自己可以做到最好。

如果你必須組建一個團隊，請嘗試與積極的人一起做。很可能別人的嗜好也啟發了你開始一項嗜好。繼續此嗜好似乎會產生良好的效果。對於在現在的地方待了很久的人、或決定搬家或同居的金牛座來說，早點搬家也許能體驗到更多快樂的事情。當你們的人際關係出現問題時，試著立刻退後一步。

雙子座

雙子座7月似乎人緣不錯。在工作中，結識了新的業務夥伴，並結識了可以讓你學到很多東西的人。在你的私人生活中，你可能會遇到你尊敬的人，無論性別如何，當然你也可能會遇到有潛力發展成戀愛關係的人。從一開始就產生了很好的化學反應，似乎很快就能深入認識彼此。

不過，這種良好的人際運氣似乎並沒有影響到原本狀況不佳的人際關係。因此，與目前有衝突的人的關係不太可能改善。最好的情況是維持現狀，最糟的情況是情況會變得更糟，甚至可能斷絕關係。

巨蟹座

7月的巨蟹座似乎人緣特別好。你會收到周圍人的愛，並充滿感激。也可能會因此讓自己在日常生活或工作中必須滿足別人的期望的感覺愈發強烈。以頂尖為目標是好的，但得到充分的休息和做與你的能力相符的工作，才能讓結果是好的。也有跡象顯示日常生活將會改變。

您搬家的原因很可能是家庭原因或您自己的工作承諾。不要將環境的變化視為消極的，而是嘗試積極地接受它們。改變可能會為你帶來新的發現和認識。可能會有許多正面的結果，例如透過結識新朋友來發現自己的才能，以及在接觸未知世界時擴大你的興趣範圍。

獅子座

對7月的獅子座來說，「迎頭趕上」可能是你的課題。無論是工作、嗜好、愛情等等，還是因為錯誤而失去了榮譽，都要努力縮小與周遭人的差距。把自己放在一個可以追趕的位置上，你也許能夠展現出意想不到的力量。

如果沒有足夠的時間和精力，你內心休眠的天賦、力量和魅力就會綻放，成為力量的巨大泉源。當然，必須採取行動來迎頭趕上。您應該明確定義您的目標並努力實現它們。當你感到放鬆時，一切都會被毀掉。因此最好時時警惕自己和周圍人的差距會逐漸拉大，所以採取行動，押注一場短期的決戰。

處女座

7月的處女座似乎受到親近的人的影響很大。新嗜好不斷擴大，工作和興趣發生變化，交往的人也發生變化，你不必強迫自己去抵抗，做自己有興趣的事情，適合自己的事情就可以了。

您的旅行運氣似乎不錯，建議進行4至5晚的短途旅行，如果你在旅行中遇到了一次邂逅，你可能會產生一種新的思維方式，經歷一個消除你疑慮的事件，或者只是找到一個讓你朝著正向前進的結果。重要的是不要害怕改變自己，並對改變持開放態度。從某種意義上說，這意味著拋棄過去的自己。在向他人傳達您的意見和想法時，做好準備似乎很重要。

天秤座

7月對天秤座來說有許多麻煩的徵兆。即使是最小的事情也會引起衝突，也會讓你感到無法退縮。對於良緣的邂逅已經不抱什麼希望了。如果在與人建立關係方面遇到困難，也請嘗試花更多時間獨處。可以透過多種方式改善，例如自我反思、設定新目標或花時間克服弱點。

有時你可能覺得自己快完成了，但你無法堅持下去，將導致你的成果被你的對手搶走了。健康狀況不是可以立即改變的，因此需要每天關注自身，進行適度的休息及鍛煉，你會看到成效的。

天蠍座

7月天蠍座會感到一股衝動，建議要正確的確定優先順序，不要嘗試做這做那，而是嘗試徹底清理一件事，然後再繼續下一件事。這樣做最後會收穫很多。不要表現出你情緒化的一面。

今年7月你結下的敵人將會長期衝突，所以如果可能的話，盡量與不對盤的人保持適度的距離。但你會與有共同點的人相處融洽，例如與你來自家鄉、有相同愛好、品味、理想等，可以試著聊聊這些話題，找到共通點。

射手座

7月的射手座能夠透過順利地「改變自己的心態」來獲得成功和滿足。把執念、執著放下，感受就能煥然一新。根據情況靈活行動，就能有節奏地取得成果。新的可能性之門可能會一扇又一扇地打開。

你可能會被邀請進入一個新的職業領域。即使邀請來自完全不同的環境，考慮一下也是個好主意。在那裡，你可能會發現自己意想不到的才能和隱藏的力量。隨著你的活動範圍擴大，嘗試新事物。為了取得偉大的成果，重要的是要持續不斷地採取行動。即使碰壁了，也不要擔心，不要停止前進。

摩羯座

看來7月的摩羯座會迎來好運，擴張和上升是關鍵字，你自己主動行動，會帶來好的結果，在周圍人的引導下，新的世界可能會向你敞開。新鮮的驚喜將極大地幫助你的成長，所以建議你嘗試你不熟悉的世界和類型。投入你的嗜好或工作。

人際關係也是如此，有時候你可能會發現自己出乎意料地與一類你從未接觸過的人很合得來。透過互動，你會接觸到新的價值觀，你會看到自己思考方式的成長。在某些情況下，你的人生觀甚至可能完全改變。當然，你不可以相信別人所說的一切或相信一切的表面價值，所以你應該徹底收集資訊後再判斷。

水瓶座

7月對水瓶座來說就像是休養生息。換句話說，你正在等待周圍人的決定和綠燈。不妨找一些有趣的事情來消磨時間。把時間花在興趣嗜好和累積知識上，透過閱讀大量書籍、透過快閃旅行來恢復活力或與許久未見的朋友共度時光，享受空閒時間並不是一個壞主意。你的整體運勢不會因而受到干擾，你可以平靜地度過你的時光。

多活動身體似乎會帶來好運，因此也適合開始節食。當你開始做某件事時，設定明確的目標。這不僅僅是關於繼續節食，而是關於具體的數字，例如節食時你減掉了多少公斤。這將幫助您變得更加堅定並且更有可能實現您的目標。

雙魚座

對於雙魚座來說，7月可能是一個充滿變化的月份。這包括生活習慣，因此改變可能會在日常生活中變得司空見慣。改變和採用新習慣從來都不是壞事。有很多事情可以成為良好的刺激因素，所以不要抗拒改變，只需接受它。一開始可能感覺不太好，但你會逐漸習慣的。這會開拓你的視野，明確你現在需要做什麼，讓你的目標更清晰。似乎親近的人比遠方的親戚更值得信任。

如果遇到任何麻煩，最好向旁邊的人尋求協助。問題可以很快解決，甚至可能會得到更好的結果。另一方面，依賴遠方親戚可能會讓問題變得更糟。快速清理你的煩惱，開始做你想做的事和你能做的事。

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