　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

俗話說「死者為大」，一般公司碰到員工要請喪假，只要提供相關證明都會准假。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO請喪假竟遭公司質疑、資遣。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

俗話說「死者為大」，一般公司碰到員工請喪假，只要提供相關證明都會准假。不過，1名女網友抱怨，父母最近相繼離世，自己只能向公司請假處理後事，不料竟被懷疑造假，且她已提供了死亡證明，公司卻還要求除戶證明，最後她也因此遭到資遣，「我知道給個除戶證明不是難事，但被質疑真的是很不爽欸！」

一名女網友在Dcard以「因請喪假資遣我，再質疑父母過世造假？」為題發文，表示父親3個月前剛過世，最近母親也跟著離世，她只能請假回家處理相關事宜，結果卻被公司懷疑造假，甚至因此遭資遣，「已經提供死亡證明，還一直要求給除戶證明，這種事情沒必要開玩笑吧…跟勞工局詢問過了，沒必要再提供第二份證明」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友表示，連勞工局人員都覺得公司有刻意刁難之嫌，建議若資方有任何不當行為，可以趕快投訴，而自己雖然還沒進公司補交死亡證明正本，但先前已有拍照提供，並非惡意不繳，「我知道給個除戶證明不是難事，但被質疑真的是很不爽欸！也提供死亡證明了，是在不信任什麼？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「一般來說給訃聞就可以請了耶，我們公司還會給慰問津貼」、「請喪假還要被質疑＋資遣，好扯，這公司爛死了，離開也好，記得資遣費＋拿非自願離職書去申請失業給付，當作給自己一個休假調適心情的時間吧」、「如果你說的都是事實！就應該趕快公布是哪一間鳥公司！讓還在求職者避雷」、「不是有訃聞就可以請了嗎？公司是不想給白包吧」。

延伸閱讀
閃婚越南妹懷孕6個月　年薪200萬台男想離婚：真的撐不住
金曲35／鳳小岳帶8歲小木耳走紅毯　超帥父子成為全場焦點
老公婚後信貸200萬給「婆姑花」　人妻見小姑又討錢繳房貸氣炸

ET快訊
《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超
快訊／爆乳姐大鬧小CK砸店　台北101發聲明
Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網
台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫示警多補充2營養素
小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／16縣市高溫警示　高溫恐飆破38度

「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫師示警多補充2營養素

父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

吵架後男友說「想要靜靜」冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

要轉運了！「4生肖」下半年財運大爆發　這類人有機會升職加薪

IG演算法壞了？奶妹不見「一片超祥和」　大票+1崩潰：哭啊

《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超危險

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉：已和顧客完成聯繫

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

快訊／16縣市高溫警示　高溫恐飆破38度

「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫師示警多補充2營養素

父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

吵架後男友說「想要靜靜」冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

要轉運了！「4生肖」下半年財運大爆發　這類人有機會升職加薪

IG演算法壞了？奶妹不見「一片超祥和」　大票+1崩潰：哭啊

《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超危險

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉：已和顧客完成聯繫

快訊／16縣市高溫警示　高溫恐飆破38度

金喜愛用功程度驚人！韓國導演許秦豪揭幕後：讓我有壓力

「暴力猿打線」重拾招牌！廖健富2分彈率隊客場擊落雄鷹

泰籍女子大鬧101小CK砸店　台北101：保全立即處理一切正常

「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

27歲蒙古女下肢栓塞！遠奔台灣醫治　醫示警3類人：嚴重恐截肢

Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網仍酸：low掉了

樂天女孩被爆「搞排擠」琳妲發聲揭真相！　私下真實互動全說了

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

新手貓爸顧小孩....超暴力又踹又打 被抓包秒縮角落網笑：差點跪算盤

生活熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

傳LINE最白目行為？眾人煩炸「1功能」

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

高級燒肉店吃到蟑螂「8折補償」！他傻眼：我都咬爛

每天旅客僅2人卻月收百萬　台鐵加祿「最大的小站」多角經營

松山機場停電　台電回應了

土星逆行來了！　3星座當心

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

更多熱門

相關新聞

南韓女實況主來台熱到中暑？醫研判罹2病機會大

南韓女實況主來台熱到中暑？醫研判罹2病機會大

台灣正式進入夏季，連日天氣不斷飆出36度高溫，讓民眾哀聲直呼熱到快中暑。南韓一名女實況主「五月」近日來台旅遊，恰巧遇上酷暑，她昨（29日）晚間9時許獨自在街邊直播時，突面露痛苦呼吸困難倒地昏厥，疑似中暑被緊急送醫，所幸救治後並無大礙。對此，有急診室醫生推斷，該名女實況主可能是「罹患2病」而非中暑。

12生肖週運勢排行榜！「這類人」再度蟬聯好運

12生肖週運勢排行榜！「這類人」再度蟬聯好運

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

沒錢繳5000元房貸！小姑硬拗老公幫忙...人妻氣炸

沒錢繳5000元房貸！小姑硬拗老公幫忙...人妻氣炸

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

關鍵字：

Dcard死亡證明周刊王

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

快訊／泰女大鬧101小CK！救護車直送療養院

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面