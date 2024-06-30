父母3個月相繼過世！她「拿死亡證明」請喪假　遭疑造假慘被資遣

▲原PO請喪假竟遭公司質疑、資遣。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

俗話說「死者為大」，一般公司碰到員工請喪假，只要提供相關證明都會准假。不過，1名女網友抱怨，父母最近相繼離世，自己只能向公司請假處理後事，不料竟被懷疑造假，且她已提供了死亡證明，公司卻還要求除戶證明，最後她也因此遭到資遣，「我知道給個除戶證明不是難事，但被質疑真的是很不爽欸！」

一名女網友在Dcard以「因請喪假資遣我，再質疑父母過世造假？」為題發文，表示父親3個月前剛過世，最近母親也跟著離世，她只能請假回家處理相關事宜，結果卻被公司懷疑造假，甚至因此遭資遣，「已經提供死亡證明，還一直要求給除戶證明，這種事情沒必要開玩笑吧…跟勞工局詢問過了，沒必要再提供第二份證明」。

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女網友表示，連勞工局人員都覺得公司有刻意刁難之嫌，建議若資方有任何不當行為，可以趕快投訴，而自己雖然還沒進公司補交死亡證明正本，但先前已有拍照提供，並非惡意不繳，「我知道給個除戶證明不是難事，但被質疑真的是很不爽欸！也提供死亡證明了，是在不信任什麼？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「一般來說給訃聞就可以請了耶，我們公司還會給慰問津貼」、「請喪假還要被質疑＋資遣，好扯，這公司爛死了，離開也好，記得資遣費＋拿非自願離職書去申請失業給付，當作給自己一個休假調適心情的時間吧」、「如果你說的都是事實！就應該趕快公布是哪一間鳥公司！讓還在求職者避雷」、「不是有訃聞就可以請了嗎？公司是不想給白包吧」。

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