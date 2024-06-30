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南韓女實況主來台直播熱倒街頭！醫推斷恐「罹2病」非中暑

南韓女實況主「五月」29日晚間在板橋林家花園附近直播時，突身體不適昏倒在地，被目擊民眾緊急送醫。（圖／翻攝五月twitch直播）

▲南韓女實況主「五月」29日晚間在板橋林家花園附近直播時，突身體不適昏倒在地，被目擊民眾緊急送醫。（圖／翻攝五月twitch直播）

圖文／CTWANT

台灣正式進入夏季，連日天氣不斷飆出36度高溫，讓民眾哀聲直呼熱到快中暑。南韓一名女實況主「五月」近日來台旅遊，恰巧遇上酷暑，她昨（29日）晚間9時許獨自在街邊直播時，突面露痛苦呼吸困難倒地昏厥，疑似中暑被緊急送醫，所幸救治後並無大礙。對此，有急診室醫生推斷，該名女實況主可能是「罹患2病」而非中暑。

南韓女實況主「五月」昨（29日）晚間前往位於新北市板橋區的知名景點「林家花園」附近直播時，疑似中暑引起身體不適，從直播畫面可見，她披頭散髮地蹲坐在路邊，臉色慘白露出痛苦神情，還伴隨急促的呼吸聲。

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她急忙用英文向路過的民眾求救，但礙於語言隔閡卻遲未有人伸出援手，直至她最後體力不支倒地昏迷，一名目擊男子才緊急衝上前幫忙，協助撥打救護車救援，此段畫面曝光後，網友紛紛認為「五月」可能是受不了台灣高溫，才因此中暑病倒路邊。

對此，急診科醫師李宜恭表示，意識改變、胡言亂語及體溫升高均是中暑患者的常見症狀，且「熱中暑」為死亡率高達50％的急症，但女實況主經送醫休息後，短時間內便獲得好轉，加上她在影片中情緒激動，推測女實況主可能是熱痙攣或熱衰竭，合併過度換氣症候群，症狀不像中暑那般嚴重。

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