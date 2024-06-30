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社會 社會焦點 保障人權

跟女網友相約摩鐵愛撫、前戲！他一衝動「戴套滑進去」慘挨告

▲▼旅館,房間,汽車旅館,摩鐵,睡覺,床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲周男與女網友相約到摩鐵愛撫、前戲，沒想到一時衝動滑了進去，最後慘挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台南一名周姓男子與女網友小花（化名）相約開房，2人說好只做親吻、愛撫、撫摸生殖器等「前戲」行為，豈料周男事後難忍慾火，仍舊做出性交的行為，氣得小花報警提告、控訴性侵。台南地院審理後，認為罪證不足，判周男無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，周男2023年間透過通訊軟體認識小花，雙方相識不久後，便決定一起到摩鐵愛撫、親吻，但約好不發生性行為，而在出發以前，小花也詢問周男，是否會負責購買保險套。

2人到摩鐵開了房間，一進門就急不可耐地開始親吻、脫衣，做出愛撫的行為，這時周男因為興致來了，還想要再進一步，不過被小花拒絕，因此並未發生性行為。

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲周男與女網友相約到摩鐵愛撫、前戲，沒想到一時衝動滑了進去，最後慘挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

怎料小花完事後躺在床上睡覺，半夢半醒之間，卻被周男拉起來，並且遭到生殖器侵入，氣得她事後決定報警、提告。

不過，台南地院法官審理後發現，從第一次周男試圖性交被制止後，到周男第二次戴保險套時，小花都沒有明確拒絕，周男甚至還因為小花感到疼痛而變換姿勢，小花在換姿勢的當下也並無拒絕。

此外，台南地院法官認為，一般強制性交的情況，加害人多會以強迫的方式控制被害人的手腕、大腿及腰部等身體部位，不過小花身上各部位都沒有損傷，案發後也沒有向他人求救、反應遭到性侵，而是隔了多天以後才報警提告。

由於案件中有諸多疑點，台南地院認為，是否有強制性交的犯行，仍存有合理之懷疑，且尚未達到確信為真實的程度，檢方提出的證據，也不足以成為有罪的積極證明，因此諭知周男無罪，全案仍可上訴。

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