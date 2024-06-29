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疫情讓大學生性慾望提升！1／4怕感染不敢愛愛「上色情網站」

▲▼疫情讓大學生性慾望提升，但學者鄭其嘉表示，因擔心感染，大學生的性行為反而降低。（圖／記者許敏溶攝）

▲學者鄭其嘉（見圖）表示，疫情讓大學生性慾望提升，但因擔心感染，大學生的性行為反而降低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了解大學生在COVID-19疫情期間性慾望與性行為狀況，學者針對全台大學生進行線上問卷調查。發現超過1/3到1/2的大學生，在性慾望及性行為上有所改變，包括26%性慾望提升，其中男生慾望增加比例遠高於女生，但因擔心感染新冠肺炎，28%大學生性行為反而降低。另外，大學生透過視訊、瀏覽色情網站、自慰等方式滿足性慾望，近1/4大學生增加接觸網路色情。

COVID-19疫情期間，大專校院採取線上上課方式因應。為了解大學生在疫情期間的情慾狀況，輔仁大學公共衛生學系副教授鄭其嘉進行「COVID-19疫情對大學生性慾望與性行為之影響」調查，調查時間為2020年5月底到6月底，因為當時正值全面線上上課，故透過網路線上進行問卷，總計獲得502份有效問卷。

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台灣性教育協會今天舉辦「建構本土化性教育」學術研討會，鄭其嘉在會中發表上述研究成果。鄭其嘉表示，由於疫情期間學校關閉，超過1/3到近1/2的大學生在性慾望以及性行為上有所改變，26.2%性慾望提升，明顯多於5.4%降低者，男生慾望增加比例達44.6%，遠高於女生的19.5%。

不過，因為擔心「人與人之間連結」會感染新冠肺炎，調查發現，28%大學生性行為反而降低，性行為提升的則只有15.8%。

也因為性行為減少，調查發現，大學生透過視訊、瀏覽色情網站、自慰等方式滿足性慾望，近1/4大學生接觸網路色情增加，瀏覽色情網站增加也導致性慾望提升。

鄭其嘉分析指出，從結果來說，大約有5到6成的大學生是不改變性慾望及性行為，所以不改變是多過於改變，且大學生的性行為活動是下降，這也蠻符合當時疫情狀況，因為擔心接觸會感染，但從大學生的性慾望提升，代表對情感的渴望，因為大學生階段，其實都很想交男女朋友，其中對性慾望提升最關鍵是網路色情，學生無法趴趴走，就容易接觸色情媒體，性慾望當然會上升，在男生部分又特別明顯。

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