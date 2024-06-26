急救包藏保險套　妹子羞「男友想解鎖野外？」老司機曝超狂用途

▲男友在急救箱準備保險套。（示意圖／取自CFP視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

性行為時全程使用保險套，避孕之外還能避免染上性病，就有網友指出，假日都會跟男友一起去爬山放鬆，某次爬山的過程中不小心跌倒，男友拿出急救包幫她擦藥，意外看到急救包裡居然有保險套，以為男友要解鎖「野外成就」，一問之下才知道，原來套套在野外有很多功用，貼文掀起熱論。

原PO在Dcard發文，假日常跟男友一起爬山或溯溪，在一次的登山活動中，不小心踩空摔倒，男友隨即從急救包中拿出碘酒和OK繃為她處理傷口。然而，她在急救包中發現保險套，不禁懷疑男友的動機，「是想解鎖野外，所以才帶套套嗎？」

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男友緊張地搖頭，解釋保險套在野外也很大的功用，如果有大型傷口需要隔離，或需要手套時，保險套都可以臨時代替，而且保險套體積小，攜帶方便。她聽完後認為有道理，但還是很好奇，「男友說的是真的有用嗎？還是其實是不小心被我發現他想壞壞，所以亂掰的理由，大家去野外也會帶急救小包嗎？」

貼文曝光，內行網友指出，保險套在野外用途很廣，「確實是可以拿來當髮圈、水袋、浮球、隔絕傷口等等很多用途」、「男友說的是真的喔，套套其實在野外很實用」、「功效確實很多，避孕可用受傷可用也可接水」、「之前跟女友去野營忘記帶水袋，我們就有嘗試用套套裝水洗東西」、「以前參加童軍營老師有教過，保險套是必備求生用具之一，防水、儲水、急救止血、固定，如果真的不幸遇到壞人，還可以拿出來請他使用避免懷孕跟性病（我們老師真的這樣說）」、「保險套可以生火，當然不排除他想跟妳在野外升起熊熊烈火」。

▼保險套用途廣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

