花蓮市暑假第一波！將軍府夏日派對　音樂美食啤酒展現青創力

▲OBC後壁厝夏日派對音樂啤酒節，一連兩天在花蓮將軍府1936園區登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

OBC後壁厝夏日派對音樂啤酒節29日起一連兩天在花蓮將軍府1936園區登場，市長魏嘉彥下午特別出席與民眾同歡，他表示，非常樂見花蓮年輕人口匯聚能量，為地方開創更豐富多元的特色與魅力，未來花蓮市會持續支持青創產業與各項活動，也歡迎市民朋友一同共襄盛舉。

OBC後壁厝夏日派對音樂啤酒節邁入第三屆，主辦單位花蓮市青年公共事務促進會，匯集精釀啤酒、調酒野台、美食攤位和餐桌派對，還邀請到DJ KirK aka科科貓、SKARAOKE司卡拉OK大樂隊、湯姆與哈克等多組音樂表演團體讓現場民眾跟著音樂節奏，一起享受微醺氛圍。

魏嘉彥表示，花蓮的暑期活動精彩不間斷，首個周末非常開心由花蓮市青年公共事務促進會扛起第一棒，展現地方年輕人的創意與活力，同時也希望號召更多民眾支持相關產業，了解到地方豐沛的青創能量，也帶動觀光產業發展，活動還有一天，邀請大家前來共度特別的夏日午後時光。

花蓮市青年公共事務促進會理事長董璧甄表示，除了山水、文化，花蓮還有強大的青創力，感謝千位民眾熱情參與，一起看見屬於花蓮年輕人的聲音，也謝謝縣政府、市公所等多個單位的支持，未來協會將持續行銷青創店家，帶動人潮與商機，同為提振在地觀光而努力。

喝酒不開車，開車不喝酒，OBC後壁厝夏日派對－音樂啤酒節除安排精彩表演外，也在現場舉行「反毒反酒駕」政令宣導，並與花蓮公車、計程車業者配合往返接駁，在活動會場設立酒後駕車服務處，另外每個攤販都已張貼酒後勿駕車的標語，讓參與的民眾都能安心暢飲、安全回家。