　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲快閃馬來西亞行銷芒果　台南芒果首次在大馬超市亮相

▲台南芒果寶盒大受歡迎，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南芒果寶盒大受歡迎，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正逢芒果產季，台南市長黃偉哲行銷馬不停蹄，繼28日在新加坡推出台南芒果寶盒大受歡迎後，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。

▲台南芒果寶盒大受歡迎，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在29日下午的記者會上，黃市長宣布與經營當地零售及量販市場有成的集團合作，讓台南芒果首度進軍馬來西亞超市，而外交部駐馬來西亞的卜正珉公使、馬來西亞台灣商會康耀忠副總會長也出席這場記者會支持台南芒果。

▲台南芒果寶盒大受歡迎，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南農民的芒果栽培技術精湛，透過疏果及提早套袋，使台南芒果品質一流，即使在盛產水果的東南亞市場中仍具有強大的競爭優勢。雖然東南亞也有生產芒果，但是馬國超市業者試吃台南芒果後，對於台南芒果香氣濃郁、甜度高、沒有纖維感、甚至Q彈的口感，感到無比驚艷，也對於台南芒果推廣到大馬市場深具信心，因此這次首度與台南市合作，把台南芒果介紹到馬來西亞，不僅是台南在國際拓銷上的重要里程碑，更是一大突破，為當地消費者帶來更多選擇。

▲台南芒果寶盒大受歡迎，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了讓馬來西亞消費者體驗台南芒果不同凡響的好滋味，黃偉哲市長特地把在新加坡獲得好評的愛文、金煌和西施等3個品種一口氣介紹給大馬消費者，活動現場果香四溢，引起在場民眾的極大興趣，試吃後紛紛搶購。

▲台南芒果寶盒大受歡迎，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府近年來積極促進台南農特產品在國際市場上的能見度與競爭力，其中馬來西亞更是重點希望拓展的市場之一，透過這次的上架，將有助推動台南芒果的海外拓銷，帶來更多海外商機。

▲台南芒果寶盒大受歡迎，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
紅毯一票黑衣人超派！　「YTR出身」24歲導演肉胎刺青全場看
快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　下到入夜
快訊／Lulu超細螞蟻腰！「辣露整片美肩」全身超浮誇
快訊／紅毯女主持一轉身　「大面積裸空」穿超辣
LIVE／第35屆金曲獎　星光大道登場
快訊／星光紅毯倒數現場！　粉絲團陣仗超驚人
天菜球星遭爆「女友2度墮胎還硬上」　李善均遭扯入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市精忠托育中心揭牌　木都意象打造友善育兒環境

蕭美琴台北國際食品展　加持嘉義市好店館

台南市農會牧草節活動豐富　歡迎大小朋友來體驗

黃偉哲快閃馬來西亞行銷芒果　台南芒果首次在大馬超市亮相

1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

花蓮購物節聯名行銷！玩「海」加碼抽好禮　7月起聯名再優惠

南高五校齊聚衛武營　雙城文化藝術連線

台北國際食品展覽會今閉幕　南投新竹簽約合力行銷優質農產

台南市陳氏宗親會第17屆理事長順利連任　陳衫潤：敦睦族親、崇宗敬祖

強化大規模災害避難收容量能　台南新市區辦理避難收容處所開設演練

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

小S挑戰瘋癲情慾戲「有贏我女兒？」　尤秋興旁邊看：等下換我跟志琳XD

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

嘉義市精忠托育中心揭牌　木都意象打造友善育兒環境

蕭美琴台北國際食品展　加持嘉義市好店館

台南市農會牧草節活動豐富　歡迎大小朋友來體驗

黃偉哲快閃馬來西亞行銷芒果　台南芒果首次在大馬超市亮相

1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

花蓮購物節聯名行銷！玩「海」加碼抽好禮　7月起聯名再優惠

南高五校齊聚衛武營　雙城文化藝術連線

台北國際食品展覽會今閉幕　南投新竹簽約合力行銷優質農產

台南市陳氏宗親會第17屆理事長順利連任　陳衫潤：敦睦族親、崇宗敬祖

強化大規模災害避難收容量能　台南新市區辦理避難收容處所開設演練

日本人氣拉麵店「禁客人滑手機」！　老闆再開轟：不要戴耳機

嘉義市精忠托育中心揭牌　木都意象打造友善育兒環境

這波新冠傳很快！台大醫分析趨勢　是否「高原期」全看變異株LB.1

男同事新婚「天天大遲到」　人資叫起床...一聽聲音超崩潰

金曲獎／裙襬太長！魯千千走到一半急彎腰 解放高衩裝「美腿外露」

「辯論夜翻車難免」歐巴馬發聲力挺拜登　籲選民：投給誠實的人

監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

少吃這款「健康食品」　60歲婦人脂肪肝消失！　還瘦10公斤

施肥驚「隱身高手」肥嘟嘟坐田間　青農見訪客來笑：是鳥界好爸爸

金曲獎／紅毯一票黑衣人超派！　「YTR出身」24歲導演肉胎刺青全場看呆

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

地方熱門新聞

台中豐原金虎爺徒步進香　西螺福興宮熱情接駕

龍德宮四媽祖遶境金門！750名信徒跨海隨香

花防部中士寢室滑手機突昏厥搶救不治

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7月再拍賣

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

林內鄉長罷免通過第一階段　劉姿言：今天才知道

快訊／高雄無預警停電！876戶一片黑

新北土城廷寮溝阻塞淹水　水利局搶修導流減少交通影響

新北青春專案啟動　侯友宜：全力捍衛青少年安全

台南國際芒果節玉井芒果開賣啦！　

快訊／台南北安橋驚傳落水南消救人送醫

迪士尼首度跨界Xpark　7/1-9/30歡慶唐老鴨90生日

台南文化中心開館主任陳永源於辭世

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌剪綵

更多熱門

相關新聞

即／台南學甲灌溉溝渠男子落水　救起已死亡

即／台南學甲灌溉溝渠男子落水　救起已死亡

台南市台南學甲區中洲里灌溉用溝渠，29日下午1時44分許傳出有人落水，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動三大隊學甲消防分隊2車3人前往救援。

台南市陳氏宗親會第17屆理事長陳衫潤順利連任　

台南市陳氏宗親會第17屆理事長陳衫潤順利連任　

台南新市區辦理避難收容處所開設演練

台南新市區辦理避難收容處所開設演練

台南國際芒果節玉井芒果開賣啦！　

台南國際芒果節玉井芒果開賣啦！　

台南動保處「源頭管制」及「收容安置」雙軌並進

台南動保處「源頭管制」及「收容安置」雙軌並進

關鍵字：

黃偉哲快閃馬來西亞芒果台南大馬超市亮相

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面