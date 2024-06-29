黃偉哲快閃馬來西亞行銷芒果　台南芒果首次在大馬超市亮相

▲台南芒果寶盒大受歡迎，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正逢芒果產季，台南市長黃偉哲行銷馬不停蹄，繼28日在新加坡推出台南芒果寶盒大受歡迎後，黃偉哲市長海外快閃行銷的第二站來到馬來西亞，而這也是他上任後首次造訪該國。

在29日下午的記者會上，黃市長宣布與經營當地零售及量販市場有成的集團合作，讓台南芒果首度進軍馬來西亞超市，而外交部駐馬來西亞的卜正珉公使、馬來西亞台灣商會康耀忠副總會長也出席這場記者會支持台南芒果。

黃偉哲表示，台南農民的芒果栽培技術精湛，透過疏果及提早套袋，使台南芒果品質一流，即使在盛產水果的東南亞市場中仍具有強大的競爭優勢。雖然東南亞也有生產芒果，但是馬國超市業者試吃台南芒果後，對於台南芒果香氣濃郁、甜度高、沒有纖維感、甚至Q彈的口感，感到無比驚艷，也對於台南芒果推廣到大馬市場深具信心，因此這次首度與台南市合作，把台南芒果介紹到馬來西亞，不僅是台南在國際拓銷上的重要里程碑，更是一大突破，為當地消費者帶來更多選擇。

為了讓馬來西亞消費者體驗台南芒果不同凡響的好滋味，黃偉哲市長特地把在新加坡獲得好評的愛文、金煌和西施等3個品種一口氣介紹給大馬消費者，活動現場果香四溢，引起在場民眾的極大興趣，試吃後紛紛搶購。

台南市政府近年來積極促進台南農特產品在國際市場上的能見度與競爭力，其中馬來西亞更是重點希望拓展的市場之一，透過這次的上架，將有助推動台南芒果的海外拓銷，帶來更多海外商機。