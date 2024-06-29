台南市農會牧草節活動豐富　歡迎大小朋友來體驗

▲台南市農會將於6月29日至30日在走馬瀨農場，盛大舉行為期兩天的「2024年走馬瀨好芒牧草節產業文化活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市農會6月29日至30日在走馬瀨農場，盛大舉行為期兩天的「2024年走馬瀨好芒牧草節產業文化活動」，活動於6月29日下午2時半在走馬瀨農場重開幕，下午5時更有「台南400農漁地景藝術節-朱宗慶打擊樂團2」親子音樂會《藝擊玩家》精彩登場，除增加大家對牧草的認識，還可以欣賞國際級的表演，歡迎大家踴躍參加。

台南市長黃偉哲表示，農會致力於公益活動，本次活動特別邀請慈光心智關懷協會的孩子們共同參與。並為了能讓遊客寓教於樂充分體驗牧草的魅力，活動期間不但國小以下兒童免費入園，一般門票優惠只要150元，讓每個人都能度過一個難忘的週末。

農業局長李建裕表示，現場有多項豐富的活動，包括牧草麵、牧草西點、牧草饅頭DIY、牧草麻糬DIY等趣味手作活動，以及牧草造型創意、牧草球推推樂、牧草彈珠台裝置藝術等有趣遊戲。此外，還有農產品展售區，讓民眾親身感受農業樂趣並品嚐新鮮美味的牧草系列產品，一次滿足吃草、玩草、賞草三種不同感官的體驗。

走馬瀨農場交通十分便利，不論是開車或搭乘大眾運輸前往都很方便，周邊還有玉井果菜市場、芒果冰一條街、大內南瀛天文館等景點。農場內設有住宿區、露營區、遊憩區、自然生態區、可愛動物園區和農業體驗區，是大人小孩假日踏青的最佳去處，適合安排兩天一夜的行程，無論是想要親近大自然、品味美食，還是享受家庭時光，都能滿足您的需求。