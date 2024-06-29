8歲女遭獨留車內「口吐白沫熱死」　媽媽被逮捕喊：我有開冷氣

▲美國一名8歲女童遭母親獨留車內熱死，媽媽被依2罪嫌逮捕。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

美國北卡羅來納州近日發生一件兒童死亡事件，一名36歲母親斯托林斯（Ashlee Stallings）為了工作，不顧當天戶外的溫度達到35度，將8歲女兒獨自留在轎車裡，儘管她離開前有將車內的冷氣打開，她回來時卻發現女兒已經口吐白沫昏迷在車內，送醫後因為體溫過高併發腦疝致死。

根據美國ABC NEWS報導，斯托林斯平日在亞馬遜一間工廠工作，她26日上班時將8歲女兒獨自留在轎車內，由於當天戶外的溫度達到35度，她離開前沒有將冷氣關閉，工作期間也一直有透過訊息確認女兒情況。

在她上班的過程中，女兒突然有一個多小時都沒有傳來訊息，她因此到停車處查看女兒的情況，不料發現女兒昏迷在汽車後座，口吐白沫且呼吸非常微弱，嚇得她趕緊將女兒送醫治療，女兒27日因為體溫過高併發腦疝死亡。

斯托林斯27日被警方依故意虐待兒童、過失殺人等罪嫌逮捕，她向警方供稱，她離開前確實有打開冷氣，應該是女兒覺得冷氣太冷，所以把冷氣關掉了，也坦承知道當天戶外的溫度達到35度，她確實不應該把女兒獨自留在車內。

斯托林斯目前被關押在梅克倫堡縣拘留中心，保釋金為25萬美金（約新台幣812萬元），法院預計7月16日開庭審理。