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大陸 大陸焦點 特派現場

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場　「螺販子」：只要有貨我就收

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲重慶某市場內販售的帶殼福壽螺。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南漢壽縣岩汪湖鎮黃蘆山村的一個加工廠近日被陸媒踢爆，廠房內瀰漫著腥臭味，幾位女工篩選著桌上成堆的螺肉，部分還帶有粉紅色的殘塊。這批篩選好的螺肉正是「福壽螺肉」，由於成本較低，冷凍後被送入市場假冒田螺肉，多製成近年流行的「預製菜」或銷往一般餐飲店、小吃店或燒烤店，食安問題堪慮。

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲福壽螺卵。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，「福壽螺，要多少有多少。十噸二十噸，隨便你要。」加工廠的負責人稱，近年來田螺數量減少，野外水域的福壽螺越來越多，帶殼福壽螺容易被看出，這幾年，他們主賣去殼的福壽螺凍肉，一年銷量有幾百噸，主要銷往一些餐飲店和預製菜工廠。

由於福壽螺屬於外來物種，繁殖能力極強，對生態環境存在破壞力，同時，福壽螺也有寄生蟲、重金屬等對人體不利的潛在風險，在湖南、重慶一帶，野外捕撈的福壽螺價格極為低廉，多被去殼加工「偽裝」成田螺肉流入市場，讓民眾難以分辨。

一名從事螺類水產業的黎生（化名）表示，福壽螺沒人養，全是野外捕撈，量大，可以找人拿貨，但只賣帶殼的鮮貨，不提供檢測報告，「那個東西不能吃，不衛生，而且查得嚴，福壽螺的加工廠藏在鄉裡，一般人找不到，也不賣給陌生散戶，加工時很臭，環保不達標，因此當地抓得嚴，不讓辦廠。」

另一名「螺販子」張軍（化名）透露，福壽螺因為價格過於便宜，在當地根本沒人養殖，河溝渠塘隨處可撈，一年四季都有，冬天量少，「不管是哪來的，只要有（貨）我就收。」

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲福壽螺凍肉。（圖／翻攝澎湃新聞）

實地進入加工廠一探究竟，廠內瀰漫著腥臭味，地上一攤攤乳白色污水，9名女工分成兩組，圍坐著快速篩選桌上成堆的螺肉，去除殘餘螺殼等雜質。不斷有人拉著滿滿一筐螺肉前來，倒在桌上。

工廠負責人趙明明指出，可以定制小包裝福壽螺肉，一包200克的屬於預製菜，現場看到的螺肉是田螺和福壽螺肉混合，這批加工好的凍螺肉，有些被批發去農貿市場，更多的是下游廠商直接派車來拉貨，「有預製菜的廠家，都是整車來拉，多為當地的廠家來拉貨，串串店裡的都是福壽螺。」

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲疑似福壽螺肉假冒田螺肉流入燒烤店，民眾難以分辨。（圖／翻攝澎湃新聞）

由於福壽螺加工後讓人難以分辨，有專家提醒，從不同受污水體中取得的福壽螺，除可能存在寄生蟲問題外，還有重金屬、新污染物等其他潛在風險，或將對人體造成不可逆的傷害。

據了解，在抖音、淘寶、拼多多、小紅書平台上的商家，包括螺螄醬、螺肉、田螺肉、螺螄粉或螺肉醬等產品，根據生物特性和經不願具名專家鑑別，這些產品所用螺肉中，均發現與福壽螺高度相似的螺肉，民眾需特別提防。

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