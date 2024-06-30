還以為是世界末日！非洲沙塵暴「飄洋過海」數千里　這國慘遭滅頂

▲北非撒哈拉沙漠刮起沙塵暴，今年5月塵埃雲橫越地中海，來到希臘的首都雅典。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來全球陷入極端氣候，夏季變得比往年更加嚴熱，其中美國位於加勒比海的一個自治邦「波多黎各」更是首次整座島都被劃入高溫警報的範圍，而從非洲撒哈拉沙漠刮起的沙塵暴更是隨著塵埃雲橫跨大西洋，隨著信風到達數千英里外的加勒比海。

根據《法新社》等外媒報導，從非洲撒哈拉沙漠刮起的沙塵暴和塵埃雲從25日起影響加勒比海地區，包括美屬波多黎各和美屬維京群島，其中波多黎各共計78個行政區更是發布高溫警報，是自從6年前導入高溫警報制度以來，首次警報範圍超越濱海地區，遍及島嶼的每一處角落。

美國氣象廳解釋，這是因為塵埃雲從非洲撒哈拉沙漠飄來，這些厚重的塵埃雲導致覆蓋整座波多黎各，導致熱能無法散去。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示被稱為撒哈拉空氣層的乾燥塵埃雲，通常從晚春至初夏期間橫跨大西洋、飄至5000公里以外的波多黎各。

氣象當局警告，波多黎各濱海地區的體感溫度恐怕將超過攝氏46度，塵埃雲則是影響到27日為止，至於鄰近的維京群島也將因此出現天氣悶熱的現象。

據悉，這些源自非洲撒哈拉沙漠的塵埃雲，透過信風的吹拂橫跨數千英里從大西洋來到加勒比亞，塵埃雲裡可能含有對大眾有害的礦物質、有機物、海洋鹽分、病毒、細菌，儘管沙塵暴所伴隨的大片乾燥空氣可以在防止熱帶氣旋的發展上發揮作用，但暴露在懸浮顆粒的汙染下可能引發危險，特別是對兒童、嬰兒、老人、或是患有潛在肺部疾病的人。

氣象廳稱，接觸沙塵暴與塵埃雲可能引發鼻子刺激、鼻竇炎、過敏、氣喘惡化、喉嚨與眼睛等皮膚刺激，甚至出現急性支氣管炎和吸道感染的風險。