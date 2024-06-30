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奈及利亞連環爆！女炸彈客「揹嬰兒」引爆婚禮、醫院　18死上百傷

▲▼奈及利亞博爾諾州首府邁杜古里，曾於2021年12月發生極端主義叛亂份子引爆炸彈攻擊的事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈及利亞博爾諾州首府邁杜古里，曾於2021年12月發生極端主義叛亂份子引爆炸彈攻擊的事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

位於奈及利亞東北部的博爾諾州（Borno）於當地時間29日發生一連串由女性引起的自殺式炸彈襲擊，造成至少18人死亡、粗估數百人輕重傷，其中死者包括兒童與孕婦，兇嫌引爆炸彈造成傷者腹部破裂、顱骨骨折等，目前並未有任何組織宣稱犯案。

根據《路透社》，奈及利亞東北部的博爾諾州戈沃札鎮（Gwoza）於當地時間29日發生至少3起疑似由女性引爆炸彈的自殺式攻擊，目前造成至少18人死亡、粗估上百人受傷，其中第一起事件發生於29日下午3時，某名女性炸彈客居然揹著嬰兒出席婚禮，並在現場引爆簡易爆裂裝置（IED）。

光是第一起事件就造成7名賓客死亡、多人受傷。

博爾諾州緊急管理局局長薩伊杜（Barkindo Saidu）發表聲明，「戈沃札鎮發生一連串疑似自殺式炸彈攻擊，兇嫌分別襲擊了婚禮、喪禮、醫院，造成多人死亡與輕重傷，目前已經確認18人死亡，其中包括兒童、孕婦、成年人，受傷程度包括腹部破裂、顱骨骨折、四肢骨折。」

報導指出，在婚禮發生自殺式炸彈攻擊以後，炸彈客佯裝成前往喪禮哀悼的賓客，在現場引爆簡易爆裂裝置，至於第3起攻擊則是發生在當地一間醫院，合計約18人死亡、48人輕重傷，當局則粗估傷者恐多達數百人。

目前未有任何組織宣稱犯案，當地警方也尚未回應置評。

據悉，博諾爾州的面積與愛爾蘭相當，當地存在著各種伊斯蘭叛亂激進組織，包括伊斯蘭教原教旨主義組織「博科聖地」（Boko Haram，素有奈及利亞塔利班之稱）、從博科聖地分裂自立的「伊斯蘭國西非省」（ISWAP），15年來持續遭到這些組織攻擊，造成數千人死亡、上百人流離失所。

儘管奈及利亞正規軍已削弱這些叛亂組織的武力，但這些組織依舊有能力對平民、安全目標發動致命攻擊。

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