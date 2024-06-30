巴奈得獎提「天安門」　中國網友開酸：金曲獎玩完了

▲原住民歌手巴奈。（圖／CTWANT）



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第35屆金曲獎頒獎典禮29日在小巨蛋隆重登場，獎項「最佳台語專輯」由原住民歌手巴奈首度發行的台語專輯《夜婆》抱回，她致詞時披著「沒有人是局外人」的黃布條上台，更提到不要以為流行音樂跟政治沒關係，「金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」。此言一出，微博網友紛紛炸鍋，開酸「金曲獎成了第二個金馬，玩完了！」

剛結束7年在凱道靜坐抗議的巴奈在致詞一開始先說，台灣這塊島有很多不一樣的文化，有時候支配者是藍色、綠色，接下來則提到「不要以為流行音樂跟政治沒關係」，更喊話「在我們這個母親島上很多苦難，請你們記得金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，大家加油。」

此言一出，微博網友紛紛炸鍋，怒斥「金曲獎成了第二個金馬，玩完了！」、「又在危險發言，還好大陸的沒去，免得一身臭」、​「逆天這個女的」、「最心驚肉跳的一次金曲獎觀看體驗」、 ​「恭喜最後一屆金曲獎了」。

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