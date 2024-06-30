太美了！　阿里山林鐵中斷15年路段曝光

▲《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》呈現屏遮那站至二萬平站封閉路段，展示林鐵分道工法。（公視提供）



圖文／鏡週刊

2009年莫拉克風災造成阿里山林鐵本線崩塌，雖陸續維修，又因杜鵑颱風重創，導致十字路站到神木站損壞，歷時15年修復，全線將在7月1日通車；於此同時，公共電視與日本放送協會（NHK）跨國合製的8K超高畫質紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》也曝光封閉多年路段美景。

導演安藤良美以火車從嘉義出發，隨著海拔升高、林相變化敘事，沿途講解林鐵為因應陡峭地形設計的各種工法，其中獨立山螺旋迴路工法，整段路線要穿過11個隧道，成為團隊拍攝上的一大考驗。

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▲團隊使用空拍機拍攝阿里山林鐵於獨立山的三迴旋爬坡。（公視提供）

台灣AKfly攝影團隊空拍師何文欽直言：「此行空拍難度最高的路段就是獨立山。」安藤良美希望藉由空拍呈現三迴旋工法，但空拍機飛升高度有限，又有很多隧道，人員只能深入獨立山，尋找適合的平台取景，再用剪接方式呈現。製作人施悅文也透露單是獨立山就拍了一個上午，讓火車來回行駛三次。

▲水社寮站至奮起湖站間馬蹄型彎道。（公視提供）

接著是水社寮180度馬蹄形彎道設計、Z字形（之字形）工法，後者所在的十字路車站至神木車站間（62.7K至64.5K處），落差約700公尺，火車從海拔1,534公尺爬升至2,216公尺，需要經過4次前進後退切換分道，行駛難度更高。

團隊扛器材深入封閉多年的路段，拍攝過程謹慎小心，還得克服8K攝影機對光源需求的挑戰。NHK國際合作首席製作人柴崎壮指出：「8K拍攝對光源很敏感，有時氣候突然變化，工作會受到森林雲霧的影響。」最後透過後製調光，真實還原森林迷濛的色澤，結合22.2聲道收音技術，營造彷彿身處山中的沉浸式體驗。



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