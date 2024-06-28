中國人妻旅遊胖6公斤讚「台灣很好」　po分享文卻喊：下次不來了

▲有位中國人妻來台灣旅遊一個月後，稱讚「台灣很好」，也抱怨起「下次不來了」的原因。（翻攝自飛飛YF 小紅書）



圖文／鏡週刊

全球COVID-19疫情趨緩後，各國觀光旅遊也漸漸回到疫情前的水準。近日有位中國人妻來台灣旅遊一個月後，稱讚「台灣很好」，自己不小心胖了6公斤，不過她在社群媒體上po文，卻抱怨「下次不來了」，因夏天太熱了，下次考慮秋天、冬天或春天再來旅遊。

近日有位中國人妻「飛飛YF」在小紅書po文，提到來台灣旅遊一個月後的心得，她稱讚「台灣很好」，短短30天過去自己不小心胖了6公斤，「吃到最後都不知道要吃什麼了回去要減肥了，為了下次再回來好好吃！」

該名人妻還提到，本來這次有計畫花蓮跟太魯閣，但是因為地震的緣故沒去，「太可惜了，希望下次回來能夠去。」不過她也抱怨起「下次不來了」，因台灣的夏天太炎熱，站在室外陰涼的地方，額頭就會不停冒汗，下次考慮秋天、冬天或春天再來旅遊。

該篇po文曝光引起討論，有不少台灣網友跑來留言，「不是在吹冷氣就是在流汗兩個選擇而已，而且覺得今年更熱」「你要住在台北的我情何以堪」「最高到40，但濕度很高體感溫度更高，建議不要夏天來超曬」「秋天也別來台灣，秋天跟夏天是一樣熱的」。



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