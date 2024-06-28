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大陸 大陸焦點 特派現場

女主播直播間突眼神上吊倒下　震撼影片曝光！網友嚇壞

圖文／鏡週刊

中國一名「鐘薛高老林直播間」的女主播，在27日晚上進行直播時，突然眼神上吊，隨後更直接倒下，讓觀眾與網友們全都嚇壞，事後公司也做出回應。

女主播直播間突眼神上吊倒下，震撼影片曝光！網友嚇壞。（翻自微博）

▲女主播直播間突眼神上吊倒下，震撼影片曝光！網友嚇壞。（翻自微博）

畫面可見，這名女主播在直播途中，整個人開始搖搖晃晃，雖然口中繼續主持，但眼神呈現上吊狀態，最後更整個人直接倒下去，讓現場工作人員與觀眾都嚇壞。在看直播的網友們也紛紛直呼：「太嚇人了！」、「希望女主播沒事。」

據《東方財經》報導，公司方表示，這名女主播在昏倒後去休息了，目前狀況尚無大礙。公司還說，因為最近南方有梅雨天氣，加上直播間燈光照射比較悶，所以女主播才出現身體不適。

另外有網友提到，這間「鐘薛高」公司一度在前幾個月前，傳出公司經營不善、欠員工薪資等問題，還有這些主播們過勞的問題，並懷疑這名女主播有可能是遭到公司壓榨、過勞，最終導致身體出狀況。不過也有網友質疑，可能是公司為了炒熱流量賺錢，故意叫女主播「演戲」來衝高討論熱度。


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