BMW電吸門「夾斷拇指」接不回　美國男獲賠超過6000萬

▲美國男子右手拇指被夾斷，無法接回。（示意圖／VCG，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國現年68歲男子波登（Godwin Boateng）過去花費7萬美元（約新台幣227.6萬元）購買一台BMW，但2016年卻被汽車的電吸門夾斷右手拇指，時隔8年，陪審團裁定BMW必須賠償他190萬美元（約新台幣6180萬元）。

紐約郵報報導，波登當年發生拇指被夾斷的狀況之後，立刻帶著斷指前往醫院，但外科醫師認定受傷部位的傷勢太過嚴重，無法把斷指接回。

事發後，這讓身為軟體工程師的波登面臨各種困境，除了扣釦子、綁鞋帶有障礙，必須告別每周一次的網球比賽，受傷的拇指也讓他感到尷尬，經常把受傷的手塞入口袋，即便時隔多年並接受多次手術，仍因為太過敏感導致無法用拇指在鍵盤打字。

此外，依據德國汽車監管機構2016年的調查，BMW承認全球至少有44人因電吸門受傷。

針對陪審團的最新裁定，波登律師柯恩（Avi Cohen）表示非常滿意，他與波登也很高興並未接受BMW在審判開始之前提出的和解提議，並稱BMW未保護消費者。但波登也透露，他到現在依舊在開BMW，相當喜愛BMW這個牌子。

BMW律師迪拉尼（Phil Dilanni）事後表示，如有必要將會上訴。