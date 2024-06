BMW電吸門「夾斷拇指」接不回　美國男獲賠超過6000萬

▲美國男子右手拇指被夾斷,無法接回。(示意圖/VCG,與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

美國現年68歲男子波登(Godwin Boateng)過去花費7萬美元(約新台幣227.6萬元)購買一台BMW,但2016年卻被汽車的電吸門夾斷右手拇指,時隔8年,陪審團裁定BMW必須賠償他190萬美元(約新台幣6180萬元)。

紐約郵報報導,波登當年發生拇指被夾斷的狀況之後,立刻帶著斷指前往醫院,但外科醫師認定受傷部位的傷勢太過嚴重,無法把斷指接回。

事發後,這讓身為軟體工程師的波登面臨各種困境,除了扣釦子、綁鞋帶有障礙,必須告別每周一次的網球比賽,受傷的拇指也讓他感到尷尬,經常把受傷的手塞入口袋,即便時隔多年並接受多次手術,仍因為太過敏感導致無法用拇指在鍵盤打字。

此外,依據德國汽車監管機構2016年的調查,BMW承認全球至少有44人因電吸門受傷。

針對陪審團的最新裁定,波登律師柯恩(Avi Cohen)表示非常滿意,他與波登也很高興並未接受BMW在審判開始之前提出的和解提議,並稱BMW未保護消費者。但波登也透露,他到現在依舊在開BMW,相當喜愛BMW這個牌子。

BMW律師迪拉尼(Phil Dilanni)事後表示,如有必要將會上訴。

