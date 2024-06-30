嘉義市星光饗宴路跑　完賽品嘗總鋪師經典菜色

▲ 2024 嘉義市星光饗宴路跑美景伴美食！ 吸引全台跑友參與 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義市在地企業、嘉義市體育會、地方藝能協會與歌手共同參與的「2024 嘉義市星光饗宴路跑」29日登場，路跑結合90年代金曲、辦桌等在地元素，吸引逾千名跑者自蘭潭國中起跑，嘉義市長黃敏惠特別到場為所有愛運動的跑者送上鼓勵，一跑者們一同大跳暖身操並為賽事鳴槍，氣氛熱鬧、充滿活力。

黃敏惠市長表示，嘉義市是座充滿活力的城市，規律性運動人口常年名列全台縣市前茅，在鼓勵運動的同時更鼓勵要「開心的運動」。2024 嘉義市星光饗宴路跑結合跑路、經典歌曲演唱會等元素，吸引全台愛好路跑活動的跑友參與，相信能為所有人帶來與眾不同且歡樂的體驗。

黃敏惠也提到，市府積極推動「舊城新生」，期待為這麼充滿歷史與人文底蘊城市帶來新風貌。以「創新」與「體驗」為核心，發掘在地文化，發展風格與體驗經濟，讓嘉義這座城市新舊融合、日夜皆美、經濟共榮，歡迎大家來嘉義市感受老故事新角度，碰撞出嘉義的迷人活力。

市府表示，本次賽事分為5K的文蘭組、斜陽組以及10K 的夕照組，吸引全台，可以依照自己體能選擇適合自己的組別。路跑活動從蘭潭國中運動場出發，途經有嘉義市小天母美名的文雅生活圈以及嘉義的後花園蘭潭風景區，跑者在完成賽事後，更能回到主會場品嘗總鋪師的經典菜色，體驗具有濃濃復古風情的演唱會氛圍。