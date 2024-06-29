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Come!BikeDay自行車嘉年華7月底陸續起跑　環湖賞美景還有好禮

▲2024Come!BikeDay自行車嘉年華系列活動開跑。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2024Come!BikeDay自行車嘉年華系列活動開跑。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓遊客以騎單車的方式體驗日月潭之美，「2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」系列活動，包括「自行車四季認證」、「玩騎日月潭」及「領騎導覽人員培訓」等，將自7月底陸續啟動，主活動「自行車嘉年華」則將於11月9日登場，包括「環潭船騎挑戰」、「向山BAE兒童滑步車」及「自行車集章-日月潭集石通」等活動，日月潭國家風景區管理處邀請民眾來闖關，讓下半年充滿日月潭的美好單車回憶。

日管處指出，系列活動由「領騎導覽人員培訓」打頭陣，於7月31日至8/月1日及8月3至4日分兩梯次辦理，歡迎喜愛單車並樂於導覽解說的民眾報名；另為喜愛無拘無束、自行體驗的遊客特別設計「四季認證」秋季活動（7月1日至9月30日及「玩騎日月潭」活動（8月1日至10月31日），完成指定路線騎行並在認證點拍攝人車入鏡合照、填寫認證系統，即可於合作店家兌換電子認證書與周邊紀念品。

▲2024Come!BikeDay自行車嘉年華系列活動開跑。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲2024Come!BikeDay自行車嘉年華系列活動開跑。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

「自行車嘉年華」當日則安排單車迷的環潭船騎挑戰，分為「環潭組30K」、「船騎組20K」兩組：「環潭組30K」路線為觀光署推出全台16條多元路線的環山型-日月潭路線，是全台車友必騎的經典路線；「船騎組20K」為環半潭的休閒路線，將經過伊達邵段-達克拉哈水上自行車道及九蛙疊像，最後人車共乘船、欣賞湖光山色並返回水社。

▲2024Come!BikeDay自行車嘉年華系列活動開跑。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

此外，系列活動還有專為小朋友打造的「向山BAE兒童滑步車」：在向山遊客中心設有多個有趣關卡，讓小騎士在向山中央草皮及川堂中盡情地滑行、穿梭，體驗不同樂趣；另還規劃現場報名的「自行車集章-日月潭集石通」：參加者只要完成日月潭景石印章集章任務，即獲得限量日月潭景石造型一卡通。

日管處長柯建興表示，2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華系列活動即起開放線上報名，額滿為止，更多活動資訊及報名網址如下：
2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華報名網頁：https://lohasnet.tw/Comebikeday2024/
2024日月潭Come!BikeDay自行車主題網：https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/Comebikeday/
「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw

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