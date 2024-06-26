斥資逾8千萬！日月潭水訓中心落成　打造划船、輕艇國手搖籃

▲日月潭水訓中心落成，將打造划船、輕艇國手搖籃。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為改善輕艇、划船選手訓練環境，從110年起向體育署申請補助6500萬元、加上自籌配合款1625萬元，共斥資8125萬元興建全台首座湖泊型水上運動訓練中心，並於5日在日月潭落成啟用，縣長許淑華期待南投子弟兵藉此能在未來的國內外比賽中再創佳績。

日月潭水上訓中心啟用典禮當天，包括許淑華、體育署副署長房瑞文、日管處處長柯建興，縣議員謝明謀、石慶龍、林芳伃、王秋淑、陳淑惠、黃春麟，行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫、縣府教育處長王淑玲等人都歡喜參加、進行揭牌；水上運動選手們更是「歡喜入厝」，列隊歡迎來賓。

輕艇、划船是台灣於國際體育競賽奪牌重點項目，南投縣於月牙灣訓練水域更培育出很多奧亞運國手：如全運會創下划船單人雙槳連續18年、金牌9連霸紀錄的汪明輝，雙人雙槳金牌8連霸的蔡文輝，2018雅加達亞運女子單人雙槳銀牌黃義婷等；許淑華致詞表示，過去月牙灣水訓場地環境克難簡陋：運動員住在鐵皮屋、沒有艇庫；縣府因此排除萬難，申請國有土地變更使用分區，並撥用現址作為訓練中心用地。

本項工程歷時3年，打造地下1樓、地上3樓，具設計感的白色方型建築物，入口兩旁設置公共藝術，襯托日月潭湖畔之美，更獲得綠建築銅級標章；內部設有重量訓練室、選手、教練休息室、教室、餐廳、衛浴設備、茶水間、船艇放置區等多功能空間，搭配上下船碼頭，除提供南投縣各級划船、輕艇選手水域運動訓練，也提供水里商工、暨南大學、臺灣體育運動大學及國家代表隊培訓場域，有助提升台灣水上運動的整體實力。

水里商工划船隊總教練彭坤郎說，日月潭水域寬廣，可設置符合國際標準的2200公尺西式划船賽道，加上水量豐沛、風勢穩定、不受潮汐與水流影響，能展現中高海拔的訓練成效，是國內最佳划船輕艇訓練場域，也曾辦理全國划船錦標賽、亞洲划船錦標賽與亞洲青年划船錦標賽國手選拔賽，水訓中心的落成更是國內邁向國際級水上運動培訓環境的新里程碑。

縣府教育處表示，2005年澳門東亞運以來，縣內划船項目已累積獲得3面亞運銀牌、3面東亞運銀牌，另外，亞青盃、亞洲盃等國際賽，更獲得獎牌無數；日月潭水訓中心除提供專業訓練場地與設備器材，且有利發展SUP立式划槳、獨木舟及龍舟等多元水上運動，有助於國家級移地訓練及優秀選手交流培訓，為國家及南投縣爭取賽事佳績。