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日月潭僅18艘電動船　立委要求航港局改善拚淨零轉型

▲日月潭推動汰換電動船成效低落，圖為南投縣環保局試辦推動日月潭柴油船舶加裝空氣污染防治設備（濾煙器）計畫情形。（圖／南投縣政府提供）

▲日月潭推動汰換電動船成效低落，圖為南投縣環保局試辦推動日月潭柴油船舶加裝空氣污染防治設備（濾煙器）計畫情形。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區在新冠疫情後得力於國旅復甦或國際旅客回流，遊客人次去年回升到約500萬；立委游顥認為因應2050淨零轉型，日月潭應逐步朝國際永續指標邁進、成為電動化觀光發展的示範區，但現有138艘船舶中僅18艘是電動載客，比例明顯過低，要求交通部航港局應加速改善，以降低柴油及噪音汙染，發展永續觀光。

立法院交通委員會26日邀請交通部次長林國顯備詢，游顥表示，南投日月潭為國際級景點，更是亞太地區十大最受歡迎的旅遊目的地之一，日韓等多國旅客尤其愛來；但自民國98年起推動柴油船汰換成電動船至今已逾15年，成效仍然不彰。

游顥指出，觀光發展基金至民國116年每年編列補助預算，航港局期間也在前瞻計畫中編列三項可行性分析、計畫花費1800萬，但船東對電動船動力系統穩定度沒有信心、對改良方式也有疑慮，汰換意願不高；他籲請航港局應重新檢討補助金額調升或增加其他誘因，如比照推動電動車的補助計畫，以全國性推動落實節能減碳、符合比例，真正促進地方上的實質改善，若船東對電動船信心不足，也要研議其他替代船型或配套措施，以求達到淨零排放目的。

除電動船泊汰換轉型，游顥提醒日月潭水域的公共整修、文武碼頭興建等周遭規劃，都應結合因應電動船設施做興建，藉由推展電動船時，也將周遭港口設施一併升級；交通部也給予正面回應，承諾將會同航港局、觀光署共同研議電動船推廣及永續能源船的配套方案。

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