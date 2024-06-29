《選罷法》門檻低？　綠委酸朱立倫：罷免陳柏惟時就沒有問合不合理

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（28日）被問及《選罷法》修法問題時痛批，6萬票罷免10萬票當選的人，合不合理？言下之意，似乎認為現行罷免門檻有不合理之處。對此，民進黨立委洪申翰則表示，陳柏惟當初以11萬票當選，但後來被以8萬票罷免成功，當時朱立倫說，這是鄉親的勝利，沒看到對《選罷法》有任何質問。

朱立倫昨日受訪時提到，以現行《選罷法》的設計來看，10萬票當選的人，但6萬票就可以把人罷免掉，並質問，這樣合不合理？

對於朱立倫的發言，洪申翰表示，合不合理他自己是不知道，但他知道2021年10月23日陳柏惟罷免案通過，然而，陳柏惟在2020年是以超過11萬票當選的，但後來不到8萬就把陳柏惟罷掉了。

洪申翰進一步指出，當時國民黨主席朱立倫說：「這是在地鄉親的勝利」。洪申翰狠酸，沒看到當時的朱大主席有任何一句質問《選罷法》「合不合理？」

此外，洪申翰提及，高金素梅日前拿出熱騰騰下禮拜的議程表，國民黨在下禮拜四的內政委員會，要修《選罷法》，想要硬幹提高罷免門檻，去幫那些荒腔走板，被人民怒火追著跑的藍委作弊修改遊戲規則。

洪申翰呼籲，國民黨團不要再找一堆狗屁理由，乾脆直接提案修法：「國民黨籍民意代表與縣市首長的罷免同意票數門檻，應為民進黨籍的兩倍」，他至少會覺得國民黨帶種一點。

▼立法院內政委員會排審《選罷法》的文件。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）