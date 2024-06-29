太熱猛吹冷氣小心冷氣病！　醫籲2類人注意：嚴重恐腦中風

記者黃翊婷／綜合報導

隨著天氣越來越熱，許多人可能會選擇待在冷氣房裡不出門。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，民眾長時間待在冷氣房，或是急速從酷熱的室外進入冷氣房，有可能會出現「冷氣病」，嚴重時恐怕會引發心臟病或腦中風，其中婦女和慢性病患者更容易受到影響，不過，只要適度使用冷氣、注意飲食調理、適當到戶外走動，就可以預防或緩解冷氣病。

▲天氣炎熱，民眾吹冷氣時也別忘了多加留意自身健康狀況。（示意圖／VCG）

黃軒在臉書發文表示，夏天到了，許多民眾可能會選擇待在冷氣房裡，但在冷氣房裡待太久，或是從酷熱的室外突然進入冷氣房，身體經歷劇烈溫差變化，可能會出現「冷氣病」，常見症狀包含頭痛、鼻塞、胸悶、精神不濟、下肢無力、手腳冰冷等等，類似感冒，但嚴重時可能會引發心臟病或腦中風，其中婦女和慢性病患者更容易受到影響。

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黃軒提醒，想要預防或緩解冷氣病，可以參考專家建議的3種方法，但是如果持續出現不舒服的狀況，建議還是盡速就醫比較好：

1、適度使用冷氣：不要讓冷風直接吹向身體，可以使用擋風板改變風向，也可以在冷氣房內放一杯水，增加濕度，幫助保持皮膚和眼睛的舒適度。

2、注意飲食調理：夏季氣溫高，血液會流向全身用以散熱，流向大腦和內臟的血液會相對減少，造成身體疲憊、腦袋昏沉，飲食上可以遵循「5多3少」原則，多攝取水分、蔬果、蛋白質、維生素和礦物質，少吃甜、油和寒性食物。

3、戶外走動：長時間待在冷氣房裡，肩膀和腰背肌肉容易收縮，造成全身酸軟，適當走動有助於增強身體免疫力，也能改善這種情況。