　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年收百萬改當冷氣學徒　被老師狂罵見1場面驚「有必要這麼拚嗎」

年收百萬改當冷氣學徒　被老師狂罵見1場面驚「有必要這麼拚嗎」　網：難怪會缺工

▲男子感歎冷氣學徒不好當。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

是年輕人不吃苦，還是師傅太難搞。一名29歲、本業年收百萬的男子，日前以半個學徒身分幫舅舅裝冷氣，卻被舅舅旗下的師傅罵得一肚子氣，工程現場的氣氛與運作方式，更讓他直呼「不是人人可以忍受得住」。

原Po在Dcard發文表示，準備退休且不找新人的舅舅，開出日薪2000元價碼請他幫忙裝冷氣，豈料截至目前短短14天的兼職半學徒人生，竟讓他深刻體會當學徒與做冷氣的血汗一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原Po直言，「老師傅那口氣真的78」、「老一輩那口氣，真的不是人人可以忍受得住」，並在內心深深敬佩學徒們，他被飆罵3天就不忍了嗆回去，「我就門外漢，你還把我當師傅」，加上沒有失業與經濟壓力，老師傅被他回噴幾天，就「好好跟我說、好好教」。沒想到，過了老師傅的關，還有名為人情與工傷的高牆。

經過早上拆1移1，下午裝1的夏日鐵皮屋工程，除了讓原Po驚覺「下班後冷氣開到20度，身體還是燥熱的，隔天直接刮痧」，也從2個人從3樓搬1對2室外機過程中，深刻體會到冷氣工的辛勞，只要在1個階梯稍微踩空、腰扭，隔天就會直接掛彩。

但原Po舅舅對此卻輕描淡寫，「做冷氣沒扭傷代表你太菜」，之後舅舅也為了顧及人情，同意「認識的」屋主不打洞裝機要求，他在透天3樓拉繩，看著舅舅肩膀頂著室外機，腳1格1格踏上很晃的雙節梯架爬到2樓半，感歎：「有必要這麼拚嗎？」原本用吊掛滑輪就解決的事，卻為了人情搞自己。

文章曝光後，網友們直呼，「難怪沒有年輕人願意去做，現在時代變了，賺錢方式比以前多更多，真的該重新反省一下」、「活該缺工，不是年輕人吃不了苦，而是太多老師傅，把年輕人當畜生罵」、「年輕人不做不是沒理由，有終身殘廢風險，被當免費出氣筒整天被拗」。

延伸閱讀
女兒帶LV包去上學！幼兒園急傳訊「最好還是別」　媽媽超不爽：老師管太寬
內湖寵物店老闆輕生「2F屋主還原始末」　她曝跟老闆僅見面一次被痛罵　
寵物店老闆自盡　網揭疑點轟「2樓屋主被造謠」：真相浮出水面

ET快訊
江蕙封麥9年罕見露全臉！絕美逆齡近照曝
那英《歌手》排名墊底哭了　哽咽問：我不會唱了嗎？
知名品牌「合作三上悠亞」　竟遭抵制

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看：太犯規了

小暑後「龍德星」來了！4生肖貴人多助　把握機會化兇轉吉

年收百萬改當冷氣學徒　被老師狂罵見1場面驚「有必要這麼拚嗎」

小劉醫師發文笑談男患者下體尺寸　網嚇傻：性別反轉就完了

越南娶妻被酸「人口買賣」網暴　18歲新娘發聲：我會用時間證明

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」淚揭初見面過程

快訊／台9丁線39.8k處發生土石流　現場畫面曝光

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫師曝3大功效：喝豆漿也可以

國內外廠商齊聚連署「酒業市場行銷自律規範」　承諾自我管理回應期待　

快訊／7縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

賴小弟遺體還在冰櫃內　夏男一審判刑1年6個月

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

泥醉男離奇倒臥車道中央　竟是遭運將強拉下車丟包

正妹OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看：太犯規了

小暑後「龍德星」來了！4生肖貴人多助　把握機會化兇轉吉

年收百萬改當冷氣學徒　被老師狂罵見1場面驚「有必要這麼拚嗎」

小劉醫師發文笑談男患者下體尺寸　網嚇傻：性別反轉就完了

越南娶妻被酸「人口買賣」網暴　18歲新娘發聲：我會用時間證明

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」淚揭初見面過程

快訊／台9丁線39.8k處發生土石流　現場畫面曝光

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫師曝3大功效：喝豆漿也可以

國內外廠商齊聚連署「酒業市場行銷自律規範」　承諾自我管理回應期待　

快訊／7縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

「高爾夫球技誰好」竟成焦點　川普打住拜登反譏：你就是個小孩

男駕駛上國道「放雙手吃麵」！副駕女友伸手幫轉方向盤

「5星座」談戀愛超低調！天蠍害怕公開會引來麻煩

快訊／美眾院通過撥款法案　軍援台灣至少5億美元

民主黨焦慮炸鍋！　紐時專欄作家群開第一槍：換下拜登

正妹OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看：太犯規了

呆滯拜登不退選！災難撐90分鐘　金主震驚「原來真實狀態那麼糟」

台鐵「頭套色魔」性騷年輕女客！深夜尾隨伸手摸她胸部

小暑後「龍德星」來了！4生肖貴人多助　把握機會化兇轉吉

美國司機向警比中指被抓　怒「中指也是言論自由」獲賠568萬

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫曝3大功效

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

即／台9丁線39.8k處發生土石流　現場畫面曝光

地藏王菩薩找「工作夥伴」！

女兒上學帶LV包「幼兒園急傳LINE」　媽超不爽！

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

更多熱門

相關新聞

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

內湖寵物店老闆命案持續延燒。47歲黨姓老闆疑因2樓屋主拒簽同意書，導致砸400萬元裝潢卻遲遲無法開業，最終在資金壓力下於店門口輕生。對於與2樓屋主的糾紛，黨男女友李姓女子坦言「不恨她」，只希望早日取得同意書，把店開下去。

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

吃「世界最好吃泡麵」山頂卻被弄禿了

吃「世界最好吃泡麵」山頂卻被弄禿了

地藏王菩薩找「工作夥伴」！

地藏王菩薩找「工作夥伴」！

童子賢自嘲講錯話　但台積電挺他

童子賢自嘲講錯話　但台積電挺他

關鍵字：

周刊王冷氣冷氣學徒　

讀者迴響

熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

343萬人領錢了！首批退稅　7月31日直接入帳

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

女業務簽保單遭性侵！被惡狼顧客甩到床上

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

江蕙封麥9年罕見露全臉「被誤認是林書豪老婆」

購物、餐廳都有！7-11全新950坪大商場今開幕

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

貨車突暴衝！她站ATM前轉帳被撞死

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

00929換股開獎！增刪各12檔　剔除旺宏、華通

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面