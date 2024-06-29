年收百萬改當冷氣學徒　被老師狂罵見1場面驚「有必要這麼拚嗎」

▲男子感歎冷氣學徒不好當。（示意圖／Photo-AC）



圖文／CTWANT

是年輕人不吃苦，還是師傅太難搞。一名29歲、本業年收百萬的男子，日前以半個學徒身分幫舅舅裝冷氣，卻被舅舅旗下的師傅罵得一肚子氣，工程現場的氣氛與運作方式，更讓他直呼「不是人人可以忍受得住」。

原Po在Dcard發文表示，準備退休且不找新人的舅舅，開出日薪2000元價碼請他幫忙裝冷氣，豈料截至目前短短14天的兼職半學徒人生，竟讓他深刻體會當學徒與做冷氣的血汗一面。

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原Po直言，「老師傅那口氣真的78」、「老一輩那口氣，真的不是人人可以忍受得住」，並在內心深深敬佩學徒們，他被飆罵3天就不忍了嗆回去，「我就門外漢，你還把我當師傅」，加上沒有失業與經濟壓力，老師傅被他回噴幾天，就「好好跟我說、好好教」。沒想到，過了老師傅的關，還有名為人情與工傷的高牆。

經過早上拆1移1，下午裝1的夏日鐵皮屋工程，除了讓原Po驚覺「下班後冷氣開到20度，身體還是燥熱的，隔天直接刮痧」，也從2個人從3樓搬1對2室外機過程中，深刻體會到冷氣工的辛勞，只要在1個階梯稍微踩空、腰扭，隔天就會直接掛彩。

但原Po舅舅對此卻輕描淡寫，「做冷氣沒扭傷代表你太菜」，之後舅舅也為了顧及人情，同意「認識的」屋主不打洞裝機要求，他在透天3樓拉繩，看著舅舅肩膀頂著室外機，腳1格1格踏上很晃的雙節梯架爬到2樓半，感歎：「有必要這麼拚嗎？」原本用吊掛滑輪就解決的事，卻為了人情搞自己。

文章曝光後，網友們直呼，「難怪沒有年輕人願意去做，現在時代變了，賺錢方式比以前多更多，真的該重新反省一下」、「活該缺工，不是年輕人吃不了苦，而是太多老師傅，把年輕人當畜生罵」、「年輕人不做不是沒理由，有終身殘廢風險，被當免費出氣筒整天被拗」。

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