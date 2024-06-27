國6大G撞緩衝車「引擎蓋扭曲」側翻躺路中　38歲女駕駛送醫

記者高堂堯／南投報導

陳姓女子今天(27日)下午3時許，開著賓士G-Class休旅車行經國道6號、朝台中市方向前進時，不慎猛撞前方正在作業的施工緩撞車，導致車身失控側翻躺在路中間，2車駕駛都受傷送醫，至於詳細肇事過程和原因由警方進一步調查釐清中。

國道七隊指出，下午3時17分獲報，國道6號西向8.6公里（國姓交流道和東草屯交流道間）發生交通事故，派員抵達現場發現黑色賓士休旅車側翻於外線道路面，車頭保險桿撞爛、引擎蓋也扭曲，車尾遭撞的施工緩撞車則停在內側車道，碎裂的零件佈滿路面，直到超過1個小時後的4時19分才排除。

▲自小客車行經國道6號時不慎猛撞施工緩撞車，造成2車駕駛都受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

從施工緩撞車行車紀錄器畫面看來，休旅車一路逼近、幾乎未減速，直到距離僅幾公尺才試圖將車頭轉左，但已完全閃避不及而撞上，隨即側翻。38歲駕駛陳姓女子向警方表示，因未注意車前狀況、也未開啟ACC輔助駕駛系統才發生車禍，而雙方駕駛送醫治療後已無大礙、酒測值皆為0。

國道七隊呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況和行車安全，勿疲勞駕駛；而現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但不時致使駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人駕車時仍應握好方向盤及注意車前狀態，小心駕駛。