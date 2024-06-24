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安妮長公主傳散步意外「被馬踢傷」　英國王室證實：有腦震盪

▲▼安妮長公主（Princess Anne）。（圖／路透）

▲安妮長公主向來以熱衷馬術運動聞名，還曾經是第一個參加奧運的英國王室成員。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

英國王室成員，高齡73歲的安妮長公主（Anne, Princess Royal）傳在居住的莊園發生意外，造成頭部受傷。白金漢宮24日證實，安妮長公主受到輕傷和腦震盪，目前正在醫院治療中和觀察中，但預計很快將能恢復健康。

白金漢宮發表聲明說，安妮長公主23日晚間在位於英格蘭西部的蓋特科姆公園莊園（Gatcombe Park）散步時發生意外，導致輕傷和腦震盪；安妮長公主在現場接受包紮護理後，被轉往布里斯托的醫院接受進一步治療，預計很快就能康復。白金漢宮表示，英國國王查爾斯三世也密切關注此事。

雖然安妮長公主的受傷原因沒有獲得證實，但根據英國媒體報導稱是遭馬匹踢傷導致。英國廣播公司（BBC）也在報導中提到，據悉安妮長公主的傷勢可能與被馬匹的頭部或腿部撞擊有關，但相關說法並未獲得王室證實。

已高齡73歲的安妮長公主為英國國王查爾斯三世之妹，也是已故伊莉莎白二世女王唯一的女兒，向來以熱衷馬術運動和慈善活動聞名。她還曾經在1976年代表英國參加的蒙特婁奧運會馬術項目，成為史上第一位參加奧運的英國王室成員。

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