童子賢稱「賴清德讓我繼續談核能」　總統府：並沒有

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者蕭文康攝）



記者陳家祥／台北報導

和碩董事長、總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢連日出席論壇活動，再度談到能源政策時說，總統賴清德之所以允許他繼續討論、研究核電，「一定是認為有很多東西要做全盤的思考」。對此，總統府則打臉稱，總統尊重能源議題的多元意見，但「並沒有總統授意童子賢先生談核能的事」，外界不必過度解讀。

總統府發言人郭雅慧表示，針對童子賢先生本持個人產業經驗發言，總統府予以尊重。推動第二次能源轉型是賴總統的重要政見，總統尊重能源議題的多元意見，但並沒有總統授意童子賢先生談核能的事，外界不必過度解讀。

童子賢27日下午出席今周刊「台灣大未來國際高峰會」接受媒體採訪，再次談到對能源政策的看法。他重申，「我從頭到尾的意見都沒有變」，就是很簡單的陳述，希望台灣的排碳減少、電力足夠，台灣的電力韌性更高，不要輕易斷電；期盼電力供應穩定，讓民眾不需擔心吹冷氣、運行人工智慧（AI）、晶片製造或使用電動車。

童子賢表示，台灣深夜用電仍然是當天尖峰的60%到70%，這是台灣工作生活的常態。夜間需要基載電力60%到70%，綠能是間歇性發電，無法承擔穩定的基載電力。他建議可以比照瑞士，以核能發電來解決基載電力的問題。