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童子賢「被網友罵了上千篇」自嘲講錯話被罵　但台積電挺他

童子賢半夜不睡覺「在忙這件事」 自嘲講錯話被罵但台積電挺他

▲和碩董事長童子賢出席今周刊台灣大未來國際高峰會並進行演講。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

和碩董事長童子賢26日在演講時提到希望台灣不要淪為只能「代工」的AI中心，讓他被網友罵了上千篇，他27日演講時自嘲說錯話，但也透露在能源這方面，其實台積電是挺他的，感嘆台灣目前不准說弱點，不然就是「不愛國」的社會風氣；他重申最好的能源比例就是三成綠能、三成核能加上四成的火力發電。

童子賢最近接下總統府國家氣候變遷委員會副召集人一職，一舉一動都備受關注，特別是他從過去的反核大將轉為挺核，引發熱議；他在27日今周刊舉辦的「台灣大未來國際高峰會」上演講，再度提到AI時代改變了生活型態，算力就是國力，而維持這個優勢就需要充足的電力。

他自曝最近他很愛半夜不睡覺，就是去看台電網站的數據，因為過了晚上12點數據就會清空重算，他就把一整天的數據存下來，「這樣的資料我有上百張」，他發現台灣在半夜4點到6點凌晨的時候用電量最低，但最低也是尖峰時候的六到七成，需要有穩定的基載電力去應付需求，所以至少要三成核電加上四成的火力發電，綠能則是三成，最好的狀況是以此逐漸取代火電，才能達到2050年淨零目標。

他分析數據也發現，因為晚上沒有太陽能、風力發電也很少，以前一晚為例，有92.24%的發電都在排放二氧化碳，其中還有6%左右是核電，如果沒有核電，等於98%都是排碳，但半夜不能叫大家不吹冷氣、高速公路關燈或台積電不做夜班。

童子賢說，目前電力「卡卡的」，在那邊「挪來挪去，有一天可能台灣的優勢就挪不見了，因為現在瞄準台灣、想把優勢奪走的不只是敵對國家，有些看起來友好的國家，也不爽我們擁有太高的先進製程，如果不想得罪他們，比較好的方式就是讓我們的電力和業務穩定、便宜又很好用，加上我們的從業人員又很努力，人才、電力跟生態系統結合，讓我們整個競爭力可以延續。」

他也感嘆前一日提到AI的「代工」這兩個字，讓他被網友罵了上千篇，「民主社會，對或不對，接受別人的評論，被罵兩句也不會死，別這麼緊張」，但他覺得不管是能源還是台灣AI在國際上的地位，本來就應該把各種可能性，好處、壞處都找出來，這才是最佳演算法，「為什麼都不敢談、不能談，一談到弱點就跳起來，老虎尾巴碰不得，理性的分析，沒有這回事。」

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