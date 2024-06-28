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年產量9千噸！75年老牌中農粉絲推5新品　辣出新高度

▲中農粉絲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲75年老牌中農粉絲推5款辛辣口味的新品搶攻市場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

被稱為「冬粉界台積電」的中農粉絲，是台灣第一家粉絲工廠，創立至今已有75年歷史，年產量達9000噸。但中農近年也大玩創意，推出一系列杯冬粉大受好評，中農宣布，在台北國際食品展再推5款杯冬粉，且瞄準「烈火激辛口味」，要搶攻消費者味蕾；另外祭出新品的還有茶飲品牌《TEA TOP第一味》，7月1日推巨峰葡萄青(含茶凍)，並有新品優惠活動。

▲7月份TEA TOP。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲7月份TEA TOP出爐，為巨峰葡萄青(含茶凍)系列產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

中農粉絲董事長王天實表示，台綜院預估2024年實質民間消費成長力道恢復，成長率預估值為3.18%，其中2023餐飲行業年度營業額就突破了歷史的1兆279億元，讓中農粉絲外銷上大有斬獲，國內消費市場和供應鏈也成長，中農粉絲在「沖泡式杯冬粉」上的技術更不斷創新，加上先前5款經典的日式杯冬粉，中農粉絲已陸續開發出10款不同口味的杯冬粉。

▲中農粉絲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中農粉絲年產量達9000噸，是國內第一家粉絲工廠，近來搶攻沖泡式冬粉，深獲好評。（圖／記者游瓊華翻攝）

中農粉絲指出，這次新品的另一焦點是「愛拌粉條兒」，迎合喜愛玉米脆片加牛奶族群的愛好；展場中，也會有中農粉絲的招牌「寶鼎頂級純綠豆冬粉」，預計這次活動將吸引來自30國，上千家展商和採購買家臨攤試吃、品嚐。

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