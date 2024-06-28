「電擊棒插肛門」虐死！以軍變態性虐加薩人質　當眾脫衣揉胸

▲以軍拿著女性性感內衣的自拍照外流。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本籍戰地記者志葉玲報導，根據獨立調查委員會12日提交給聯合國人權理事會的報告，以色列軍隊在加薩地區犯下多項戰爭罪行，包括強制遷移、性暴力、以戰爭作為手段的飢餓、酷刑以及非人道對待。有獲釋的加薩人質就直言，有一名人質遭到性虐，被以軍使用電擊棒塞入肛門虐待死亡。

以哈戰爭爆發後，鮮少媒體提到以色列軍隊對加薩居民的性暴力與性騷擾問題。特別是在2023年10月7日的跨境襲擊中，哈瑪斯等巴勒斯坦武裝勢力因俘虜半裸女性、虐殺等各項殘暴行為，受到強烈譴責。聯合國相關機構也要求對此進行徹底調查。然而，以色列卻以此為由，為以軍早前對加薩的不人道攻擊辯護，並掩蓋了他們自身對加薩人民實施的性暴力。

早在2023年10月哈瑪斯突襲以色列以前，以色列就開始以「行政拘留」的名義，大規模綁架參加抗議以軍佔領的巴勒斯坦人，其中包括大量女性和兒童，且未經起訴和審判便將數千人關押在拘禁設施內。

▲以軍在加薩走廊發動作戰行動。（圖／以色列國防軍）



這些被綁架的人質慘遭性虐待、拷問與酷刑。人權團體長期以來，對此提出嚴重關切。而此次獨立調查委員會提交的報告也指出，以色列軍隊對巴勒斯坦人的性暴力範圍、次數和嚴重性大幅提高。

報告引用了聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的調查結果，其中顯示從以色列拘禁設施中獲得釋放的1506名加薩居民，有多數人遭受虐待，有些被重擊，甚至被軍犬咬傷。受害者包括未成年人、女性和老人。一名41歲的男性表示，以色列軍人逼迫他坐在加熱過的金屬棒上，並使用帶有釘子的金屬棒毆打他，還強迫他們喝馬桶水，派狗攻擊他們。其中一名人質被用電擊棒插進肛門，最後不堪負荷虐待，不幸死亡。

UNRWA的報告還提到，以色列軍人在加薩進行住家搜查時，強迫女性在男性士兵面前脫光衣服，並拍攝照片和影片。一名34歲的女性回憶她從加薩被拘留後送往以色列北部的達蒙監獄時，當時男性士兵強行脫去她們的頭巾，並揉捏她們的胸部。

多名當地居民也證實，有遭挾持的加薩女性在公眾面前遭以色列士兵強行脫去內衣，不僅如此，士兵還當眾觸摸她們的身體。而在以色列設立的通行加薩南北的檢查站中，以軍會強迫所有人脫下衣服，否則就將其射殺。男性被迫全裸，女性則被要求脫去外衣與頭巾，只剩內衣。